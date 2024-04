Milano: Critico d'Arte ubriaco alla guida di una Bentley contromano

Un critico d'arte di 44 anni, titolare di una nota galleria d'arte nel quartiere Mayfair di Londra, è stato denunciato a Milano per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino del 19 aprile, quando l'uomo è stato sorpreso a guidare contromano a zigzag e ad alta velocità su Viale Montesanto, a bordo della sua Bentley.

Durante l'intervento, il critico ha esclamato ai carabinieri: "Ho i soldi, non mi potete fare nulla", mostrando un atteggiamento di sfida e superiorità. Nonostante le sue affermazioni, i carabinieri hanno proceduto con le denunce per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto dell'alcoltest. Inoltre, l'uomo ha ricevuto una sanzione amministrativa per ubriachezza.