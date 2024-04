SCOPRI REGNI INCANTEVOLI E MITI BANTU IN TALES OF KENZERA: ZAU, LA TOCCANTE AVVENTURA INDIE FIRMATA SURGENT STUDIOS

Oggi, Electronic Arts ti invitano a scoprire un'appassionante storia di perseveranza in Tales of Kenzera: ZAU, ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e l'EA app al prezzo di 19,99. Ispirato a un articolato intreccio di ambientazioni e racconti Bantu, Tales of Kenzera: ZAU ti accompagnerà in un viaggio in stile metroidvania incentrato sul legame tra un padre e un figlio, la scoperta di sé, la resilienza e la ricerca del coraggio dopo la perdita di una persona cara.

“"Tales of Kenzera: ZAU nasce da anni di dedizione e ricerca, e raccontare la storia di Zau è stato un lavoro creativo di grande sensibilità che mai dimenticherò", ha detto Abubakar Salim, attore nominato ai BAFTA e fondatore di Surgent Studios. "I videogiochi sono un mezzo di comunicazione incredibile. Prendendo per mano i giocatori e portandoli alla scoperta di mondi sconosciuti, evocano forti emozioni attraverso esperienze sia nuove che familiari. Dare vita alla storia di Zau mi ha fatto sentire ancora più vicino a mio padre, e onorare i nostri ricordi attraverso questo gioco è stata una vera benedizione. Non vediamo l'ora di condividere Tales of Kenzera: ZAU con il mondo intero, e ci auguriamo che anche i giocatori provino lo stesso senso di ispirazione, liberazione e gioia che ha accompagnato noi durante la sua creazione."

In Tales of Kenzera: ZAU, i giocatori vivranno la loro avventura nei panni di Zau, uno sciamano guerriero alle prese con la perdita di suo padre e il desiderio di riportarlo nel regno dei vivi. Sotto la guida di Kalunga, il dio della morte, Zau esplorerà regni mistici in 2.5D, imparando a usare i poteri cosmici del sole e della luna.

Tales of Kenzera: ZAU accompagna i giocatori in un suggestivo viaggio di guarigione spirituale, in cui la vera indole di ognuno emerge di fronte alle avversità. Con una grafica mozzafiato, un cast di talentuosi doppiatori e una colonna sonora accattivante composta dalla pluripremiata Nainita Desai, Tales of Kenzera: ZAU combina l'ispirazione Bantu alla vitalità futuristica, dando vita a un mondo fatto di racconti di vecchi sciamani, spiriti sacri e creature affascinanti. La cura delle animazioni invita i giocatori a immergersi nelle vere energie del cosmo attraverso le maschere del sole e della luna, mentre affrontano spiriti irrequieti in battaglia.

"Come chiunque conosca Abu, anch'io sono rimasto colpito dalla sua passione per le storie e dalla determinazione con cui ha creato il suo studio e Tales of Kenzera: ZAU", ha detto Jeff Gamon, General manager di Electronic Arts. "Surgent Studios ha realizzato un platform vivace e stimolante con una importante storia di forza e valore. Siamo certi che questo meraviglioso titolo firmato EA Originals toccherà le corde più profonde di molte persone."

Tales of Kenzera: ZAU è ora disponibile nei negozi e negli store digitali per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e l'EA app al prezzo di 19,99 €. Il gioco è doppiato in lingua inglese e swahili. La colonna sonora originale di Tales of Kenzera: ZAU, composta da Nainita Desai, sarà disponibile per lo streaming e l'acquisto il 26 aprile su Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Spotify, Tidal, YouTube Music e Deezer.

Guarda il trailer di lancio ufficiale qui. Inoltre, puoi scoprire di più su Abubakar e la sua storia in "My Shoes, Your Feet", un cortometraggio realizzato in collaborazione con il Ridley Scott Creative Group. Il corto parla di ciò che lo ha spinto a creare Tales of Kenzera: ZAU.