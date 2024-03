Tales of Kenzera: ZAU - Il trailer di presentazione

All'Xbox Partner Preview Showcase di oggi, EA Originals e Surgent Studio s hanno presentato il trailer del gameplay del platform d'azione e avventura indie Tales of Kenzera: ZAU , con nuovi filmati che seguono il protagonista attraverso le magiche terre di Kenzera.

Accompagnato dalla voce di Abubakar Salim, fondatore di Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA, il trailer mostra al pubblico un'anteprima delle abilità delle maschere del sole e della luna. Entrambe racchiudono poteri cosmici unici da migliorare per sbloccare nuove abilità e sconfiggere nemici, offrendo modi sempre nuovi per affrontare i vari livelli.

Scopri tutte le novità di Tales of Kenzera: ZAU nel trailer del gameplay QUI.

In Tales of Kenzera: ZAU , Abubakar Salim elabora il dolore della perdita di suo padre attraverso ciò che da sempre li univa: l'amore per i videogiochi. Il gioco celebra il ricordo di una persona cara attraverso una toccante esperienza single-player in stile metroidvania, che racconta il valore della resilienza e la rinascita della speranza e del coraggio dopo un lutto.