Tales of Kenzera: ZAU - Presentazione del talentuoso cast vocale

Oggi, EA Originals e Surgent Studios hanno svelato il cast vocale inglese e swahili del prossimo platform indie d'azione e avventura Tales of Kenzera™: ZAU, composto da una serie di attori televisivi e cinematografici veterani provenienti da diversi contesti regionali. Grazie a questa rosa di talenti, il gioco sarà disponibile per i giocatori in inglese e completamente doppiato in swahili al momento del lancio, portando questa lingua nel mondo dei videogiochi.

Il cast vocale inglese, con i rispettivi personaggi e crediti, comprende (foto sotto):

Zau e Zuberi: Abubakar Salim, fondatore dei Surgent Studios e attore nominato ai BAFTA [Raised by Wolves, House of the Dragon, Assassin's Creed Origins].

Kalunga: Tristan D. Lalla [Longshot, Nurses, Assassin's Creed Freedom Cry].

Bomani: Steve Toussaint [House of the Dragon].

Liyana: Dominique Moore [Horrible Histories, Hotel Trubble, Paddington Green]

Mama: Letoya Makhene [Home Wrecker]

Sabulana: Simona Brown [Behind Her Eyes]

GaGorib: Abraham Popoola [GaGorib, Griot Lamp, Atlas, Star Wars Andor]

Abubakar e Steve sono stati entrambi protagonisti del recente film di successo House of the Dragon.

Il cast vocale Swahili cast, con i rispettivi personaggi e crediti, comprende (foto sotto):

Zau and Zuberi: Neville Misati [Rafiki]

Kalunga: Maqbul Mohammed [Weakness]

Sabulana: Amalie Chopetta [Holiday Fiance]

Bomani: Melvin Alusa [Mission to Rescue]

Liyana: Grace Nyokabi

Mama: Edith Ithongo’o [Igiza]

Ispirato al viaggio personale di Abubakar per affrontare la perdita del padre e al loro profondo legame reciproco con i videogiochi, Tales of Kenzera: ZAU celebra il padre di Abubakar attraverso un accorato gameplay in stile metroidvania single-player, mostrando come la grandezza derivi dalla resilienza e dall'esperienza di trovare speranza e coraggio dopo una perdita. Tales of Kenzera: ZAU uscirà il 23 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Nel caso vi fosse sfuggito, Sony ha recentemente annunciato che Tales of Kenzera: ZAU sarà rilasciato il giorno 1 nel catalogo di giochi Playstation Plus.

