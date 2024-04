Antonella Clerici Rivela: Barbara d'Urso Mi Fece un Torto Durante il Tradimento del Mio Ex

Durante la trasmissione "Belve" su Rai 2, Antonella Clerici ha espresso il suo disappunto nei confronti di Barbara d'Urso, rivelando un episodio sgradevole che risale al periodo in cui l'ex compagno della Clerici la tradì. La conduttrice ha raccontato che d'Urso, all'epoca, diede spazio alla notizia del tradimento nel suo programma "Pomeriggio Cinque", annunciando di avere in esclusiva l'amante dell'ex di Clerici. Questo gesto è stato percepito come un affronto personale da parte di Clerici, che ha dichiarato di non aver mai agito in tal modo nei confronti di una collega.

Barbara d'Urso Lascia Mediaset: Ex Dirigente Rivela "Mossa Sbagliata"

Barbara d'Urso ha recentemente terminato il suo rapporto lavorativo con Mediaset, e un ex dirigente del gruppo, Luca Tiraboschi, ha commentato la situazione. Tiraboschi ha suggerito che d'Urso avrebbe fatto una "mossa sbagliata" circondandosi di persone non all'altezza della sua professionalità, influenzando negativamente il suo lavoro. Nonostante le critiche, ha riconosciuto il talento della conduttrice, definendola una "fuoriclasse".

Il Futuro di Barbara d'Urso tra Rai e Discovery

Dopo l'addio a Mediaset, Barbara d'Urso potrebbe avere nuove opportunità di lavoro con la Rai e Discovery. Secondo quanto riportato da Novella 2000, la conduttrice sarebbe nel mirino di entrambe le emittenti, con la possibilità di non dover scegliere e poter accettare entrambe le proposte.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro televisivo di Barbara d'Urso dopo il suo addio a Mediaset. Tra le varie ipotesi, si parla di un possibile coinvolgimento come "ballerina per una notte" nel programma "Ballando con le stelle" e di un interesse da parte della piattaforma Discovery, come suggerito dalla responsabile della programmazione Laura Carafoli.