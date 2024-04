Belve 23 Aprile 2024: Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy ospiti stasera su Rai 2

Stasera, 23 aprile 2024, alle ore 21.20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata del talk show "Belve", condotto da Francesca Fagnani. Questa sera, il programma vedrà la partecipazione di tre note figure femminili del panorama italiano: Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy.

Antonella Clerici, nata a Legnano nel 1969, è una delle conduttrici più amate e riconosciute della televisione italiana, con una lunga carriera alle spalle principalmente in Rai. Lory Del Santo, invece, è nota per la sua carriera nel mondo dello spettacolo e per le sue apparizioni in diverse produzioni televisive e cinematografiche. Margherita Buy, attrice romana classe 1962, è una delle interpreti più apprezzate del cinema italiano, vincitrice di numerosi premi tra cui sette David di Donatello e otto Nastri d'argento.

Il format di "Belve" prevede interviste "faccia a faccia" in cui gli ospiti si confrontano apertamente con la conduttrice, rispondendo a domande dirette e spesso provocatorie. Questo stile ha contribuito a rendere il programma un appuntamento fisso per molti telespettatori, che apprezzano la capacità di Francesca Fagnani di scavare a fondo nelle personalità e nelle storie dei suoi ospiti.

Per chi non potesse seguire la trasmissione in diretta televisiva, "Belve" è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand, permettendo così a tutti di non perdere le interessanti interviste proposte da Francesca Fagnani.