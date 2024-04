Ligabue smentisce Antonella Clerici: nessun Sugo-Gate a Sanremo

La polemica che ha coinvolto due grandi nomi: Antonella Clerici e Luciano Ligabue. La controversia, ribattezzata "sugo-gate", è nata dopo che la conduttrice ha rivelato durante il programma "Belve" di Rai2, condotto da Francesca Fagnani, che un cantante aveva rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo 2010, da lei condotto, perché la sua immagine "sapeva troppo di sugo", alludendo alla sua nota carriera in programmi di cucina. Clerici ha poi specificato che il cantante in questione era Ligabue.

La risposta di Ligabue non si è fatta attendere. Il rocker ha prontamente smentito le affermazioni di Clerici attraverso un video pubblicato sulle sue storie di Instagram. Ligabue ha chiarito che il motivo per cui ha sempre rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo non è legato a pregiudizi nei confronti della conduttrice, ma piuttosto alla tensione che l'evento gli provoca. Ha espresso il suo disappunto per il fatto che qualcuno abbia potuto inventare una storia del genere e ha sottolineato che la sua scelta di non partecipare a Sanremo è sempre stata dettata dalla preferenza di fare musica in contesti più rilassanti.

Questa vicenda ha suscitato grande interesse nei media e sui social network, dove i fan e gli osservatori del Festival di Sanremo hanno seguito con attenzione gli sviluppi. La popolarità di entrambi i protagonisti e la curiosità intorno alle dinamiche del festival più seguito d'Italia hanno contribuito a rendere il "sugo-gate" un argomento di discussione acceso.