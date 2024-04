Bologna: finto topolino deruba famiglie, interviene la polizia

A Bologna, un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia mentre si travestiva da Topolino per avvicinare e derubare famiglie in presenza di bambini. L'arresto è avvenuto di fronte alla sua compagna, vestita da Minnie, durante un controllo di routine effettuato dalle volanti della Questura nel centro della città.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e ricercato per un ordine di carcerazione per cumulo di pene superiori ai quattro anni, utilizzava il costume del celebre personaggio dei cartoni animati per guadagnarsi la fiducia delle vittime. Originariamente un artista di strada, il 29enne aveva iniziato la sua carriera criminale con piccoli furti in negozi e supermercati, per poi passare a crimini più audaci travestendosi da Topolino.

La coppia è stata intercettata dalla polizia mentre tentava di avvicinare delle famiglie. Al momento dell'arresto, l'uomo non indossava il costume, mentre la sua compagna era ancora travestita da Minnie.