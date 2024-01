Incendio Bologna: muore ustionato a 90 anni

Una tragica serata ha segnato la fine di un anziano di novant'anni, residente solo nel suo appartamento di via San Felice a Bologna. Seduto al tavolo per cena, è stato improvvisamente travolto da un incendio che ha rapidamente avvolto la stanza. Le fiamme, forse originarie da un fornello nella cucina, hanno inghiottito tutto intorno a lui, alimentate anche dagli indumenti sintetici che indossava.

Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che ha contenuto l'incendio, poco si poteva fare per salvare l'anziano. Le ustioni estese hanno lasciato poche speranze, e dopo poche ore di lotta nella Rianimazione dell'ospedale Maggiore, ha lasciato questo mondo.

L'incendio ha consumato gran parte della zona intorno al tavolo, distruggendo la sedia su cui era seduto e parte della tavola. Fortunatamente, il fuoco non si è propagato oltre grazie alla prontezza degli interventi. Nessuna evacuazione è stata necessaria, ma l'allarme è stato dato da un vicino che ha visto il fumo fuoriuscire dalla porta dell'appartamento.

In un altro episodio, sempre nella stessa giornata, un incendio ha coinvolto una palazzina abbandonata all'ex Cierrebi, forse causato da un falò acceso da senzatetto che si rifugiavano lì. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, ha commentato l'episodio, sottolineando la necessità di riaprire la struttura e prendere misure per evitare simili incidenti in futuro.