Atalanta-Bologna diretta tv e streaming Serie A: Probabili formazioni

Domenica 3 marzo 2024, alle ore 18:00, si terrà uno degli incontri più attesi per la lotta al quarto posto in Serie A, che vale l'accesso alla prossima Champions League. L'Atalanta, attualmente quinta in classifica, ospiterà il Bologna, quarto, in un match cruciale al Gewiss Stadium. Entrambe le squadre puntano a conquistare i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica.

Probabili Formazioni:

- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere.

- Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

L'Atalanta ritrova Lookman, recuperato dai piccoli problemi fisici post Coppa d'Africa, che sarà titolare insieme a De Ketelaere e Koopmeiners. Nel Bologna, Thiago Motta deve ancora risolvere alcuni dubbi, con Ndoye e Saelemaekers in lizza per un posto nel tridente offensivo.

Dove Vedere la Partita:

Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, disponibile sia sul sito ufficiale che sull'app dell'emittente, scaricabile su dispositivi come FireStick e Smart TV. Questo permetterà agli appassionati di seguire la partita in diretta TV e streaming, con la telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani.

Questo incontro rappresenta un vero e proprio spareggio per il quarto posto, con l'Atalanta che cerca di riscattarsi dopo la sconfitta contro l'Inter e il Bologna che mira a consolidare la propria posizione in classifica, sognando un posto nella prossima edizione della Champions League.