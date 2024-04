Turchia: vite si conficca nel cranio di un paziente durante implantologia

Un grave incidente odontoiatrico si è verificato in una clinica privata a Nilüfer, Bursa, in Turchia, dove un uomo di 40 anni ha subito danni significativi durante un intervento di implantologia dentale. Ramazan Yilmaz, operaio e padre di due figli, ha raccontato di aver avvertito un dolore intenso quando una vite, spinta troppo in profondità dal dentista, ha perforato la sua mascella e si è conficcata nel cranio, vicino alla zona del liquido cerebrospinale.

Durante l'intervento, il dentista ha informato la sua segretaria che il dispositivo utilizzato era rotto. Nonostante il dolore espresso dal paziente, il dentista ha continuato, dicendo che era una sensazione normale durante tale procedura. La situazione ha richiesto un urgente intervento chirurgico per rimuovere la vite, durante il quale i medici hanno avvertito Yilmaz del rischio mortale.

Dopo l'incidente, Yilmaz ha presentato una denuncia contro il dentista, che ha risposto alle accuse affermando di trattarsi di una complicazione medica e negando ogni responsabilità.