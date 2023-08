Alessia Marcuzzi in Vacanza in Turchia con i Figli: Foto Spettacolari e Bikini da Sogno

Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice televisiva, ha scelto di non concedersi alcun momento di riposo questa estate. Dopo le rilassanti pause in Costiera Amalfitana, a Formentera e a Londra, si è diretta verso la Turchia per un'esperienza vacanziera straordinaria. In compagnia dei suoi affettuosi figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, e circondata da un allegro gruppo di amiche, Alessia ha deciso di esplorare le acque turchesi a bordo di un'imbarcazione, documentando ogni istante con foto e video da sogno che mettono in luce il suo impeccabile fisico.

Questa intraprendente showgirl romana sta dimostrando di non voler lasciar passare alcuna opportunità di godersi il calore dell'estate. Dopo aver trascorso momenti memorabili sulla Costiera Amalfitana, a Formentera e persino a Londra, Alessia Marcuzzi ha scelto la Turchia come nuova destinazione. Già da alcuni giorni, lei e i suoi figli, il ventiduenne Tommaso Inzaghi e la preadolescente Mia Facchinetti, navigano al largo delle coste turche. Ma non sono soli in questa avventura, come dimostrano le storie condivise dalla conduttrice sui social media, che suggeriscono la presenza di alcune sue amiche.

Attraverso Instagram, Alessia sta dipingendo il quadro delle sue giornate di vacanza, trascorse a bordo di una spaziosa imbarcazione. Le acque turchesi sono un profondo blu suggestivo, creando uno scenario da cartolina. L'entusiasmo di Alessia nel condividere queste esperienze è palpabile, soprattutto quando può condividere il tempo con i suoi cari. Suo figlio maggiore, Tommaso, festeggia ora i 22 anni ed è frutto dell'amore con Simone Inzaghi.

La secondogenita, Mia, che si appresta a compiere 12 anni a settembre, è invece il risultato dell'amore con Franche Facchinetti. La conduttrice di Boomerissima ha mantenuto rapporti positivi con entrambi i suoi ex partner: è stata testimone al matrimonio di Inzaghi e condivide momenti sereni con il dj, dimostrando che le relazioni mature possono prosperare. Quest'estate, Alessia sta gustando il mare, le avventure in barca, la compagnia delle amiche, l'affetto dei figli e indossando audaci bikini.

Con oltre 5,5 milioni di seguaci sui social media, i fan hanno notato il suo stile di vita attivo e la sua scelta di indossare bikini sempre più appariscenti. Nonostante abbia compiuto 51 anni, la sua straordinaria forma fisica rimane paragonabile a quella di una giovane ventenne. L'incredibile bellezza di Alessia è sorprendente e le immagini che la ritraggono mentre si rilassa in barca evidenziano i suoi tratti distintivi, come le gambe slanciate e le curve mozzafiato.

In attesa di rivederla presto sul piccolo schermo con la seconda edizione di Boomerissima, programmata per il 31 ottobre 2023, molti sono ansiosi di scoprire i prossimi passi della sua carriera televisiva. Non solo: è stato appena annunciato che avrà anche un nuovo spettacolo in prima serata durante la primavera. Sebbene i dettagli siano ancora segreti, i fan possono già immaginare un futuro radioso per questa apprezzata conduttrice.

