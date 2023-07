Tragica caduta da scogliera dopo proposta di matrimonio: donna muore a Canakkale, Turchia

Una gioiosa proposta di matrimonio ha avuto un tragico epilogo quando una donna di 39 anni è morta dopo essere scivolata e precipitata da una scogliera alta 30 metri, pochi minuti dopo aver accettato la proposta del suo fidanzato. Yesim Demir e Nizamettin Gursu stavano festeggiando il momento speciale in una location panoramica a Polente Cape, a Canakkale, città situata nella regione di Marmara, nel nord-ovest della Turchia.

Tutto sembrava perfetto per la coppia, entusiasta per il loro futuro insieme. Dopo aver ricevuto il tanto sperato "sì" da Yesim, i due si erano diretti verso una scogliera per festeggiare con un romantico pic-nic al tramonto. Gursu si era allontanato per pochi minuti per prendere il cestino con il cibo rimasto in auto, quando ha improvvisamente sentito un grido. Correndo indietro, ha trovato la sua fidanzata precipitata dalla scogliera.

La caduta di Yesim è stata di 32 metri, finendo nel mare la sera del 6 luglio. Nonostante sia sopravvissuta inizialmente all'impatto con l'acqua, le ferite riportate sono state fatali, e i medici hanno purtroppo tentato invano di rianimarla per 45 minuti.

Il promesso sposo ha raccontato ai media locali la loro intenzione di creare un ricordo romantico con questa proposta di matrimonio sulle scogliere. Tuttavia, tutto è avvenuto in maniera improvvisa e tragica: "Ha perso l'equilibrio ed è caduta", ha affermato Gursu con il cuore spezzato.

Dopo l'incidente, le autorità hanno prontamente chiuso l'area e avviato un'indagine per fare luce su quanto accaduto.

È una storia triste e commovente che serve come tragico ricordo di come i momenti di gioia e felicità possano trasformarsi in tragedie inaspettate. La comunità locale e i familiari della coppia si uniscono nel dolore per la perdita di Yesim Demir e nella solidarietà per Nizamettin Gursu, il quale dovrà affrontare un periodo di lutto e difficoltà.

