FUNKO PROTAGONISTA AL NAPOLI COMICON

Il conto alla rovescia in vista di COMICON Napoli, l’appuntamento più atteso per gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e cinema del Sud Italia, è agli sgoccioli. In occasioni come queste, la presenza di Funko è d’obbligo: impossibile immaginare un evento del genere senza le iconiche statuette. E infatti, grazie alla collaborazione con Games Academy Funside - la catena di fumetterie più grande d’Italia - ci saranno ben 5 esclusive acquistabili durante i quattro giorni della kermesse. Dal 25 al 28 aprile basterà fare un salto alla Mostra d’Oltremare di Napoli - al Pop Market situato presso il padiglione 3 stand 3S50 - per assicurarsi dei veri e propri pezzi da collezione. Per festeggiare i 25 anni di Luffy - il noto protagonista di One Piece, le cui avventure intorno ai sette mari affascinano milioni di fan in tutto il mondo - in esclusiva per COMICON Napoli ecco il Funko Pop! di Zoro. Non una versione qualunque, ma raffigurato in uno dei momenti più drammatici al termine della saga Thriller Bark: l’abile spadaccino che si sacrifica per salvare Luffy e la sua ciurma, rimanendo per sempre segnato dal difficile scontro. In occasione del 40° anniversario di Dragon Ball, una delle saghe più celebri di sempre, sarà disponibile la confezione speciale di due Funko Pop! raffiguranti una delle battaglie più epiche mai viste: Goku contro Jiren, scena descritta e presente nel manga Dragon Ball Super. Un “pezzo” assolutamente imperdibile per gli appassionati cresciuti insieme a Goku e tutti i suoi compagni di viaggio. Passando invece ai supereroi Marvel, sarà impossibile farsi scappare l’esclusiva Pop! Cover dedicata al primo numero di Ghost Rider del 1992, un’occasione unica per tutti i fan della Casa delle Idee di aggiungere alla propria collezione l’infuocato Spirito della Vendetta. Ma le sorprese non finiscono qui: per commemorare i 30 anni del celebre film in stop-motion Nightmare Before Christmas, ideato dalla mente geniale di Tim Burton e che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema, sarà possibile acquistare il Funko Pop! di Jack Skeletron visibilmente stupito dalla neve, scoperta dopo essere stato catapultato nella città di Natale. Infine, direttamente dal magico mondo di Winnie the Pooh, il Funko Pop! di Ih-Oh attende i fan grandi e piccini degli abitanti del Bosco dei Cento Acri. Il tenero e mite asino ha un palloncino a forma di cuore attaccato alla coda, l’ideale per aggiungere un pizzico di dolcezza nella propria collezione! Oltre alle esclusive, il pubblico di COMICON Napoli potrà scoprire tutta la gamma di prodotti Funko: dalla linea di accessori Loungefly, perfetta per portare ovunque la propria passione, ai Bitty Pop! - la nuova micro dimensione del collezionismo.