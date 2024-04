IN ARRIVO I FUNKO POP! DI GHOSTBUSTERS

Dopo il grande successo di Ghostbusters: Legacy, il film del 2021 che ha fatto conoscere il fenomeno degli Acchiappafantasmi alle nuove generazioni, è in arrivo oggi in tutte le sale Ghostbusters - Minaccia glaciale. In questo nuovo capitolo, la famiglia Spengler decide di trasferirsi a New York per unirsi allo storico gruppo dei Ghostbusters originali, oggi diventati degli studiosi del paranormale.

Un terribile mostro minaccia di scatenare una seconda era glaciale sulla Terra, soltanto l'unione degli Acchiappafantasmi del passato e del presente potranno sconfiggerlo. Funko per l'occasione presenta l'esclusiva linea di Funko Pop! dedicata ai personaggi e ai mostri del film. Dall'intrepida Phoebe al carismatico Ray Stantz , fino al terribile Garraka , non possono mancare in ogni collezione dedicata agli iconici Acchiappafantasmi!