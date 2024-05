Funko Fusion arriva su console e PC il 13 settembre

Funko, 10:10 Games e Universal Products & Experiences hanno pubblicato un nuovo fantastico gameplay trailer, all’insegna della celebrazione del fandom

10:10 Games in collaborazione con Funko e Universal Products & Experiences, insieme al partner di distribuzione fisica Skybound Games, hanno annunciato un nuovo trailer di Funko Fusion e i dettagli della data di uscita del prossimo stravagante action co-op che celebra alcuni dei più famosi brand della cultura pop in salsa Funko Pop!.In vista del lancio globale di Funko Fusion, prevista per il 13 settembre 2024, i giocatori possono vedere il nuovo trailer che evidenzia il gameplay action e le IP più amate che saranno presenti nel gioco (LINK).

Funko Fusion sarà disponibile per PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. I preordini delle copie fisiche per console sono già disponibili nei negozi selezionati, mentre i preordini nei negozi digitali saranno disponibili a breve. Funko Fusion è un’esperienza action-adventure, single player e co-op online che celebra l’immenso roster degli universi narrativi di NBCUniversal e le irriverenti rivisitazioni dei personaggi che li abitano in versione Funko Pop!. Nel videogioco, i giocatori potranno rivivere i loro film e serie tv preferite in una gamma di oltre 20 franchise: dai film blockbuster come Jurassic World, Lo Squalo, Ritorno al Futuro, La Cosa, Shaun of the Dead e Chucky, alle serie tv come Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Masters of the Universe e tanti altri.

Funko Fusion è il primo videogioco di 10:10 Games, uno studio creato da Jon Burton, cinque volte vincitore di un BAFTA e fondatore di TT Games, insieme ad un team di sviluppatori con esperienza nei videogiochi basati sui mattoncini.

“La nostra visione in 10:10 Games è di creare un’incredibile videogioco co-op che unirà giocatori di tutto il mondo in un’esperienza unica, divertente, energetica e unica” dichiara Arthur Parsons, cofondatore e responsabile editoriale di 10:10 Games.

“Realizzato da un team di talento, Funko Fusion è la quintessenziale celebrazione del fandom, in grado di unire IP amate tratte da film e serie tv con umorismo, meccaniche divertenti e azioni veloci e adrenaliniche. Crediamo che Funko Fusion sia l’esperienza che tutti i fan stavano aspettando e, personalmente, potrò finalmente utilizzare He-Man in un videogioco!” “Funko Fusion è la nostra prima esplosiva incursione nel mondo del gaming. I fan nuovi e di lunga data dei Pop! potranno attraversare, esplorare e avventurarsi in incredibili mondi ispirati da alcuni dei brand e dei personaggi più amati di NBCUniversal, oltre ad un’infinità di sorprese che arriveranno da Skybound e Funko” commenta Jason Bischoff, VP of Licensing and Business Development di Funko.

“I fan non vedevano l’ora di avere nuove informazioni sin dal nostro primo annuncio. Siamo molto grati per questo entusiasmo e per l’opportunità di poter condividere lo straordinario lavoro e partnership con i nostri amici di 10:10 Games. L’autunno 2024 sarà all’insegna di Funko Fusion!” I fan che preordineranno Funko Fusion riceveranno un pack speciale a tema The Walking Dead senza costi aggiuntivi, inclusi due personaggi giocabili tratti dai fumetti editi da Skybound – Rick Grimes e Michonne Hawthorne.

Il pack include due skin aggiuntive per entrambi i personaggi – per Rick Grimes quella da Leader di Alexandria e per Michonne quella da viaggio. “Siamo onorati di lavorare insieme a questi giganti dell’intrattenimento e della cultura pop per portare in vita Funko Fusion” aggiunge Ian Howe, Managin Partner in Skybound Games.

“Inserire i personaggi di The Walking Dead e Invincible è la ciliegina sulla torta per tutti i fan del mondo di Skybound. Invincible, Omni-Man, Rick Grimes e Michonne insieme ad alcuni dei personaggi NBC Universal più amati? Non vedo l’ora che i fan possano provare il gioco!” “Funko Fusion propone le IP classiche e quintessenziali della nostra incredibile libreria in un’esperienza di gioco completamente inaspettata” conclude Bill Kispert, SVP & GM, Games & Digital Platforms presso Universal Products & Experiences.

“Il gioco sbloccherà nuove avventure per tutti i fan, permettendo loro di interagire con i loro personaggi preferiti con modalità innovative, con innumerevoli omaggi agli amati universi che scopriranno lungo il percorso.” Funko Fusion sarà disponibile dal 13 settembre 2024 su Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch.