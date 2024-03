Boss in incognito con Max Giusti su Rai 2: Antica Pizzeria Michele in the World

La nona edizione di Boss in incognito prende il via su Rai 2 alle 21.20 il 4 marzo 2024, con la conduzione di Max Giusti. Il docu-reality, che segue il format britannico Undercover Boss, vedrà i dirigenti aziendali lavorare sotto copertura accanto ai propri dipendenti per una settimana, senza rivelare la loro vera identità.

La prima delle tre nuove puntate si concentrerà sull'Antica Pizzeria da Michele in the World, un'azienda con una presenza globale, 680 dipendenti e un fatturato annuo di 100 milioni di euro. Alessandro Condurro, amministratore delegato dell'azienda, e Max Giusti, anch'egli sotto copertura, si uniranno al personale per sperimentare la vita quotidiana all'interno della celebre pizzeria.

I dipendenti coinvolti nel programma sono stati informati di partecipare a oss in incognito e solo al termine della settimana scopriranno la vera natura del progetto e l'identità dei loro dirigenti.

L'Antica Pizzeria Michele in the World

L'Antica Pizzeria Da Michele è una storica pizzeria napoletana, fondata dalla famiglia Condurro nel 1870, che ha iniziato un progetto di espansione internazionale chiamato "Michele in the World" nel 2012. Questo progetto mira a esportare la tradizione e la qualità della pizza napoletana in tutto il mondo, mantenendo gli elevati standard di qualità e autenticità che hanno reso famosa la pizzeria a Napoli.

Il primo passo di questa espansione è stato l'apertura di un franchising a Tokyo, nel quartiere di Ebisu, che ha rappresentato la fusione tra la tradizione napoletana e le esigenze locali, con un'attenzione particolare alla selezione dei partner internazionali e alla formazione dello staff. Il successo di questo primo passo ha portato alla decisione di espandere ulteriormente, con l'obiettivo di aprire nuove sedi in altre città giapponesi e poi in Asia e nel resto del mondo.

L'Antica Pizzeria Da Michele è nota per la sua pizza, che viene preparata secondo la tradizione napoletana e servita nelle sue varianti classiche, Margherita e Marinara. La pizzeria ha una lunga storia di deliziare sia i napoletani che i turisti di tutto il mondo, e molti personaggi famosi hanno frequentato il locale, contribuendo alla sua fama internazionale.

Il progetto "Michele in the World" ha portato all'apertura di diverse sedi in franchising in tutto il mondo, inclusi luoghi come Londra, Barcellona e Milano, oltre a diverse città in Giappone. La pizzeria ha anche una presenza significativa sui social network, con oltre 150mila follower sui suoi canali, che vengono utilizzati per comunicare con i clienti e aggiornarli su notizie ed eventi.

L'Antica Pizzeria Da Michele ha recentemente annunciato l'apertura di una sede nel Metaverso e l'introduzione di NFT (Non Fungible Tokens) legati al fondatore dell'azienda, nonché una collaborazione con l'azienda Roncadin per entrare nel mercato dei surgelati.

L'Antica Pizzeria Da Michele è un'istituzione di Napoli che ha saputo portare la sua tradizione e qualità oltre i confini italiani, diventando un marchio riconosciuto a livello internazionale per l'autentica pizza napoletana.