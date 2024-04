Lecco: Assessore Pierluigi Beghetto ucciso per disputa su sacco di pellet

A Esino Lario, comune in provincia di Lecco, si è consumato un tragico episodio che ha visto la vita dell'assessore 53enne Pierluigi Beghetto spegnersi per mano del suo vicino di casa, Luciano Biffi, un musicista di strada di 60 anni. Il movente del delitto, avvenuto in una palazzina del centro storico, sarebbe riconducibile a una lite scaturita per un sacchetto di pellet posizionato erroneamente sulla porta del garage sbagliato.

Il conflitto tra i due uomini non sembra essere stato preceduto da una lite accesa, dato che nessun testimone ha riportato di aver sentito urla. Tuttavia, Biffi ha aggredito Beghetto con un falcetto da giardino, colpendolo più volte al petto e infine alla gola, senza alcun preavviso. L'aggressione è iniziata con un lancio di pietra alla testa della vittima, seguito da diversi fendenti con la roncola.

Luciano Biffi ha confessato il crimine poco dopo il suo compimento, mostrandosi lucido ma profondamente turbato per l'accaduto, come riferito dal suo avvocato d'ufficio. Attualmente si attende l'esito dell'autopsia sul corpo dell'assessore e l'udienza di convalida dell'arresto per il reo confesso.