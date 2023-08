Tragedia a Lecco: Farmacista di Bellagio Muore Dopo Discussione con Cliente

Nel pomeriggio di domenica 27 agosto, si è verificato un tragico evento presso l'ospedale Manzoni di Lecco, dove una farmacista di 35 anni, Evangelia Stavrianakou, ha perso la vita a seguito di un improvviso malore. La giovane donna, originaria della Grecia ma residente in provincia di Como dal 2021, lavorava da quasi un anno presso una farmacia a Bellagio.

La signora Stavrianakou aveva completato i suoi studi sia nel suo paese natale che in Inghilterra, e quotidianamente prestava il suo servizio di assistenza alla clientela presso la farmacia sita in via Roma. Tuttavia, quella che doveva essere una giornata come tante altre ha preso una piega tragica quando si è verificata una discussione con una cliente durante il suo turno.

Dopo un alterco con questa cliente, Evangelia Stavrianakou si sarebbe sentita male e, secondo alcuni testimoni, avrebbe iniziato a inseguire la donna per le strade di Bellagio. Durante questo periodo, si è fermata per parlare con alcuni titolari di attività locali, ma le sue condizioni di salute sono rapidamente peggiorate. Di fronte alla gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Como Villa Guardia.

Gli operatori sanitari intervenuti hanno trovato la farmacista in arresto cardiaco al loro arrivo. Nonostante gli sforzi per stabilizzarla, è stato inevitabile il suo trasporto d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco. Purtroppo, dopo un breve periodo di tempo, Evangelia Stavrianakou è deceduta, lasciando un vuoto nella comunità locale e nel cuore di coloro che la conoscevano.

Questo triste episodio mette in luce quanto sia fragile la vita umana e quanto sia importante trattare gli altri con rispetto e gentilezza. La famiglia, gli amici e i colleghi della signora Stavrianakou sono stati colpiti da questa perdita improvvisa e dolorosa. La comunità si unisce nel cordoglio e nella riflessione su quanto sia preziosa ogni vita.

