L'87enne residente a Milano, di cui mercoledì si erano perse le tracce, è stato trovato morto in un burrone sul monte Moregallo, sopra Valmadrera (Lecco). A quanto pare l'uomo era partito con l'intenzione di fare un'escursione in montagna. Il pensionato era arrivato in provincia di Lecco in treno e poi era scomparso. Le ricerche senza sosta con cani, droni ed elicotteri da parte dei Vigili del fuoco e del Soccorso alpino sono andate avanti per due giorni.

Altre News per: lecco87enneescegitamontagnatrovatomorto