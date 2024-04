Eboli: pitbull uccidono bambino di 13 mesi strappandolo dalle braccia dello zio

A Eboli, in provincia di Salerno, un bambino di soli 13 mesi è stato brutalmente ucciso da due pitbull. Il drammatico incidente è avvenuto ieri mattina, quando i cani, descritti come "impazziti", hanno attaccato il piccolo mentre era in braccio allo zio.

Secondo le testimonianze, il bambino era avvolto in una coperta e tenuto in braccio dallo zio Simone, quando i pitbull hanno iniziato ad agitarsi. Nonostante il tentativo di alzare il bambino per proteggerlo, uno dei cani ha afferrato la coperta, causando la caduta di Simone e del bambino. I cani hanno poi azzannato il piccolo, che è deceduto sul posto a causa delle ferite.

Giuseppe, un altro zio presente durante l'incidente, ha tentato di intervenire per salvare il nipote e suo fratello, ma anche lui è stato attaccato dai cani. La famiglia ha cercato disperatamente di fermare gli animali colpendoli con dei bastoni, ma senza successo.

La proprietaria dei pitbull, che vive nella stessa area, possiede altri due cani della stessa razza. Si è appreso che i cani non erano familiari con il bambino, il che potrebbe aver contribuito alla loro reazione violenta. La donna è stata colpita da un malore poco dopo l'incidente ed è stata soccorsa dai sanitari.