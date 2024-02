Non ci sono scuse per utilizzare password deboli nel 2024

Hai mai sentito parlare del gestore password? Ti stai per iscrivere su una nuova applicazione o piattaforma online e hai intenzione di usare la stessa password che utilizzi già per l'account della banca o del tuo social preferito?

Nelle prossime righe di questo articolo ti spiegheremo cos'è il gestore password e perché non dovresti usare password deboli quando ti iscrivi su un nuovo portale.

Cos'è un gestore password?

Un gestore password è uno strumento pensato per aiutare l’utente ad “archiviare” le proprie password in modo sicuro, ma anche a generare password complesse in maniera univoca; può presentarsi sotto forma di applicazione da scaricare o come estensione da installare su un browser web.

Attualmente, esistono diversi gestori password, pensati per tutti i dispositivi e sistemi operativi, che semplificano la vita di chi naviga nel web e che permettono di salvare le chiavi di accesso in maniera crittografata.

Inoltre, un gestore delle password, una volta sincronizzato tra i vari account e dispositivi dell'utente, permette l'accesso semplificato alle piattaforme nelle quali l'utente è iscritto, grazie all'auto-compilazione delle credenziali di accesso, oltre alla possibilità (per alcune versioni) di salvare appunti e note crittografati.

Perché dovrei usare un gestore delle password?

Capita spesso di iscriversi a piattaforme e, senza dare molto peso alla cosa, scegliere credenziali di accesso (username e password) simili a quelle già utilizzate su altri siti o applicazioni: è un meccanismo molto semplice e, soprattutto, pratico!

In questo modo sarà molto più semplice “imbroccare” l'accesso al primo tentativo!

Tuttavia, questa non è per nulla una “best practice”, anzi, si tratta di una cattiva abitudine che dovresti assolutamente perdere: per fare ciò, potresti affidarti ad un gestore delle password.

Un gestore delle password ti aiuterà a:

Creare password complesse, con caratteri speciali e della giusta lunghezza, ed univoche. In questo modo, eviterai di scegliere il nome del tuo cane o “admin” come chiavi d'accesso; Archiviare tutte le password create: non dovrai più scrivere le tue password su una rubrica o su foglietti volanti, e potrai salvare le chiavi d'accesso con un click; Sincronizzare le chiavi d'accesso sui vari dispositivi che possiedi: per facilitare il login, senza dover trasferire chiavi in modalità “copia-incolla” tramite applicazioni di messaggistica o simili; Gestire i codici e la relativa scadenza: in questo modo, sarai sempre in grado di conoscere lo storico della password (es. ultimo aggiornamento, numero di utilizzi etc.).

Ultima, ma non per importanza, è la possibilità di rilevare e gestire le violazioni di sicurezza: questa funzionalità, offerta solo dai migliori gestori delle password, ti permette di sapere se le tue credenziali sono state violate (e trapelate online).

Sei ancora sicuro di non aver bisogno di un gestore delle password?

Quali sono i migliori gestori di password del 2024?

In quest’ultima sezione dell’articolo ti mostreremo qual è il miglior gestore di password del 2024, così potrai trovare lo strumento più adatto a te e alle tue esigenze.

Il miglior gestore di password online del 2024 è NordPass.

NordPass è uno dei migliori strumenti per salvare le credenziali di accesso. NordPass offre tre piani (a partire da 1,79 euro al mese) e con una prova gratuita permette di archiviare un numero infinito di password in maniera crittografata. Il punto di forza di questo strumento è, senza dubbio, l'interfaccia intuitiva pensata per tutti gli utenti.