Eboli: Bimbo ucciso da 2 pitbull, 5 indagati

Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati in seguito alla morte di Francesco Pio, un bambino di soli 13 mesi, tragicamente ucciso da un pitbull nella giornata di lunedì a Campolongo, Eboli, in provincia di Salerno. Gli indagati includono i proprietari del cane, che avevano affidato l'animale a degli amici, nonché la madre e gli zii del piccolo, tutti accusati di omicidio colposo per non aver sorvegliato adeguatamente l'animale.

La Procura di Salerno, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e dal sostituto Alessandro De Vico, ha già disposto l'autopsia sul corpo del bambino, che si è terrà oggi. I risultati dell'esame autoptico saranno fondamentali per chiarire le dinamiche dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità ulteriori.

Dopo l'autopsia, il corpo di Francesco Pio sarà restituito ai familiari, che potranno così organizzare i funerali. La città di Eboli ha dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto e cordoglio per la tragica scomparsa del bambino.

Le indagini sono ancora in corso, con gli inquirenti che stanno lavorando per fare luce su tutti gli aspetti di questa dolorosa vicenda.