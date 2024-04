Mercury M1 Pro Wireless Gaming Mouse 20% di sconto

Il GravaStar Mercury M1 Pro è un mouse da gioco wireless con un design unico e ambizioso che punta ad offrire alte prestazioni a un prezzo competitivo. Questo fantastico prodotto è in sconto del 20%. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di comprarlo.

Mercury M1 Pro grigio canna di fucile con 20% di sconto su Amazon:

Forma ergonomica e leggera (solo 78 grammi) con un design scavato per il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Costruito in lega di magnesio per una maggiore robustezza e durata.

5 pulsanti programmabili che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo stile di gioco.

Illuminazione RGB personalizzabile con 5 modalità Dynamic LightSync per un tocco di stile. M1 Pro Domina il Gioco con Precisione Ergonomica e Potenza Inarrestabile

Realizzato con meticolosa attenzione per i giocatori più esigenti, M1 Pro vanta un design ergonomico che si adatta perfettamente alla tua mano, trasformando ogni movimento in azioni naturali e precise. Il feedback tattile migliorato dei pulsanti rende ogni clic più soddisfacente e accurato, offrendoti un controllo totale e una vera estensione del tuo intento.

Dominanza TUROSPEED: Rimani Connesso, Rimani Imbattibile

Con la tecnologia TUROSPEED Wireless, M1 Pro offre opzioni di connessione versatili per adattarsi a qualsiasi stile di gioco: dall'ultraveloce 2.4G all'agile Bluetooth, fino alla stabile connessione cablata. Insieme alla durata prolungata della batteria, questo mouse ti garantisce di essere sempre pronto e sempre dominante, in ogni battaglia.Sensore Hyper Precision: L'Arte del Vantaggio InvisibileDomina il mondo dei giochi con una velocità di polling fino a 4K e uno sbalorditivo sensore da 26.000 DPI. Il PAW3395 offre un movimento del cursore estremamente fluido e una precisione millimetrica, garantendoti un vantaggio invisibile in ogni scaramuccia, in ogni battaglia.

Spettro GLOWSYNC: Illumina il Tuo Percorso Verso la Vittoria

L'illuminazione RGB GLOWSYNC personalizzabile di M1 Pro non è solo una questione estetica; si tratta di dare il tono alla tua prossima conquista. Sincronizzalo con il tuo gioco, vivi l'atmosfera di ogni battaglia e lascia che i colori annuncino le tue vittorie.Massimo Controllo della Personalizzazione: La Tua Strategia, i Tuoi TerminiPersonalizza ogni aspetto del tuo gameplay con i pulsanti completamente programmabili di M1 Pro. Il software intuitivo ti consente di assegnare macro, riconfigurare la disposizione dei pulsanti e adattare il mouse al tuo stile di gioco, assicurandoti di giocare sempre alle tue condizioni.

