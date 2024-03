Gravastar Mercury M1 Pro Wireless Gaming Mouse Recensione

Oggi vi parlo di un mouse veramente speciale. Il Gravastar Mercury M1 Pro è un mouse wireless da gaming che punta a distinguersi per il suo design unico e le alte prestazioni. Il Mercury M1 Pro si posiziona come un mouse da gaming che vuole stupire con un design fuori dal comune e prestazioni di alto livello. Ma riesce a centrare l'obiettivo su entrambi i fronti? Diamo un'occhiata più da vicino a pregi e difetti di questo mouse nella recensione.

Desing e Confezione

La caratteristica distintiva delM1 Pro è il design "a nido d'ape" con la scocca traforata. Questa scelta estetica è realizzata in lega di magnesio leggera e ha dei vantaggi concreti: la scocca forata contribuisce a ridurre il peso del mouse, migliorando la maneggevolezza durante il gioco, mentre i fori sulla scocca permettono una miglior circolazione dell'aria, riducendo il sudore della mano durante l'utilizzo. Questa scelta stilistica dinon è puramente estetica: laè realizzata in lega di magnesio leggera e le perforazioni contribuiscono a ridurre ulteriormente il peso del, migliorando al tempo stesso la traspirazione della mano durante l'utilizzo, aspetto fondamentale per il comfort durante le sessioni dipiù intense. Nonostante il design particolare ilM1 Pro è pensato per essere ergonomico e adattarsi perfettamente alla mano del giocatore. La forma è studiata per consentire movimenti naturali e precisi, mentre i tasti offrono un feedback tattile migliorato per una maggiore soddisfazione e precisione a ogni

IlMercury M1 Pro arriva in una confezione di cartone premium con il logo GravaStar e l'immagine del mouse in bella vista. La confezione è curata e dà subito un'impressione di prodotto di qualità. Aprendo la scatola si trova ilposizionato al centro, alloggiato in un guscio protettivo.

Nella confezione sono inoltre inclusi:

1. Mouse Mercury M1 Pro

2. Dongle wireless da 2.4 GHz

3. Cavo USB Paracord

4. Manuale dell'utente

5. Adattatore da A a C

6. Adesivi antiscivolo

7. Panno per pulizia in fibra

La dotazione della confezione è completa e include tutto il necessario per iniziare a utilizzare il mouse subito.

Prestazioni elevate per i gamer più esigenti

Ilsi posiziona ai vertici delle prestazioni per i gamer più esigenti. Il cuore del Mercury M1 Pro è il sensore PixArt PAW3395 da ben 26.000 DPI. Questoottico è un top di gamma e garantisce un elevato livello di precisione e reattività. I movimenti del mouse vengono rilevati con estrema accuratezza, anche a velocità elevate, aspetto fondamentale per i giochi competitivi e. Il polling rate è la frequenza con cui ilcomunica con il computer. Un polling rate più alto significa una risposta più veloce del mouse ai movimenti. Il Mercury M1 Pro supporta un polling altisimo che minimizza il lag e garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Tramite il software dedicato di Gravastar è possibile personalizzare le prestazioni del. Si possono impostare diversi livelli diper adattarli a esigenze di gioco differenti. Inoltre, è possibile regolare il polling rate e programmare tasti laterali per eseguire macro o altre funzioni.

Informazioni costruzione e materiali:

Materiale del telaio: lega di magnesio

Sensore: PAW3395 (26000 DPI)

Chip di controllo principale: NRF52833

Peso netto: 88 g

Dimensioni: 124x65,5x39,5 mm

Durata della batteria: Bluetooth 200 ore Wireless 146 ore

Microinterruttori: OMRON Blue Point 50 milioni di clic

Connessioni: Bluetooth, cablato, wireless 2.4G

Gravastar dichiara una durata della batteria fino acon connessione Bluetooth e la retroilluminazione RGB disattivata.In questa prova, che dura da oltre 5 giorni per un utilizzo di 10/12 ore al giorno, il mouse è stato testato affondo sia per lavoro che con qualche videogames:Call of Duty Modern Warfare III,e Apex Legends, rivelandosi molto preciso e fluido. Dopo un utilizzo abbastanza pesante la batteria è ancora la 100%. Quindi una buona durata che ovviamente dipende anche dall'utilizzo della funzionee dal polling rate impostato.

Conclusioni

Ilè un prodotto di altissimo livello. Il sensore dae il polling rate a 1K lo rendono adatto ai giochi più competitivi dove la precisione e la reattività sono fondamentali. Tuttavia, lo stile apotrebbe non piacere a tutti e risultare meno confortevole per chi è abituato acon scocca piena o con grip laterali in gomma. Chi è alla ricerca di un mouse da gaming wireless che offra un design unico unito a prestazioni di alto livello e comfort d'uso, troverà sicuramente nel Gravastar Mercury M1 Pro la scelta giusta.

Voto 8.5/10

Link di acquisto QUI

Design innovativo e leggero

Prestazioni di alto livello

Personalizzabile

Buona durata della batteria

Confortevole da impugnare