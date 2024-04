Mercury M1 Pro Wireless Gaming Mouse in sconto

Il GravaStar Mercury M1 Pro è un mouse da gioco wireless con un design unico e ambizioso che punta ad offrire alte prestazioni a un prezzo competitivo. Questo fantastico prodotto è in sconto per il 6° aniversario. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di comprarlo. Ecco il link di acquisto Amazon Qui! Alcune delle sue caratteristiche principali:

Forma ergonomica e leggera (solo 78 grammi) con un design scavato per il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Costruito in lega di magnesio per una maggiore robustezza e durata.

5 pulsanti programmabili che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo stile di gioco.

Illuminazione RGB personalizzabile con 5 modalità Dynamic LightSync per un tocco di stile.

Realizzato con meticolosa attenzione per i giocatori più esigenti, M1 Pro vanta un design ergonomico che si adatta perfettamente alla tua mano, trasformando ogni movimento in azioni naturali e precise. Il feedback tattile migliorato dei pulsanti rende ogni clic più soddisfacente e accurato, offrendoti un controllo totale e una vera estensione del tuo intento.

Con la tecnologia TUROSPEED Wireless, M1 Pro offre opzioni di connessione versatili per adattarsi a qualsiasi stile di gioco: dall'ultraveloce 2.4G all'agile Bluetooth, fino alla stabile connessione cablata. Insieme alla durata prolungata della batteria, questo mouse ti garantisce di essere sempre pronto e sempre dominante, in ogni battaglia.Domina il mondo dei giochi con una velocità di polling fino a 4K e uno sbalorditivo sensore da 26.000 DPI. Il PAW3395 offre un movimento del cursore estremamente fluido e una precisione millimetrica, garantendoti un vantaggio invisibile in ogni scaramuccia, in ogni battaglia.L'illuminazione RGB GLOWSYNC personalizzabile di M1 Pro non è solo una questione estetica; si tratta di dare il tono alla tua prossima conquista. Sincronizzalo con il tuo gioco, vivi l'atmosfera di ogni battaglia e lascia che i colori annuncino le tue vittorie.Personalizza ogni aspetto del tuo gameplay con i pulsanti completamente programmabili di M1 Pro. Il software intuitivo ti consente di assegnare macro, riconfigurare la disposizione dei pulsanti e adattare il mouse al tuo stile di gioco, assicurandoti di giocare sempre alle tue condizioni.

Sperimenta l'apice della precisione di gioco con il ricevitore 4K dell'M1 Pro. Questa tecnologia avanzata si traduce in una latenza estremamente bassa e una connettività coerente e stabile, offrendoti un notevole vantaggio nei giochi dal ritmo frenetico.Con il suo design ergonomico, la tecnologia wireless avanzata, il sensore di precisione millimetrica e l'illuminazione personalizzabile, M1 Pro è il mouse da gioco definitivo per chi desidera dominare il campo di battaglia. Prendi il controllo e conquista la vittoria con M1 Pro.