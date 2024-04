Tales of Kenzera: Trailer di lancio di ZAU e cortometraggio My Shoes, Your Feet

EA Originals e Surgent Studios hanno pubblicato il trailer di lancio del prossimo platform indie d'azione e avventura, Tales of Kenzera: ZAU , il cui lancio è previsto per martedì 23 aprile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam.

Guarda il trailer ufficiale di Tales of Kenzera: ZAU QUI. Inoltre, ieri Abubakar ha pubblicato il suo cortometraggio personale ed emotivo, " My Shoes, Your Feet ”, prodotto in collaborazione con Ridley Scott Creative Group, che spiega perché ha creato Tales of Kenzera: ZAU.