Gioca a L.A. Noire con l’abbonamento GTA+

In arrivo domani nel catalogo di giochi Rockstar Games riservato agli abbonati

L.A. Noire si aggiunge alla libreria dei giochi disponibili gratuitamente per gli abbonati a GTA+ giovedì 2 maggio. Vesti i panni del detective dell'LAPD Cole Phelps in una città ormai vittima di se stessa, in cui la corruzione dilaga, il traffico di droga sta per esplodere e crimini e omicidi sono all'ordine del giorno.

Per far carriera senza scendere a compromessi, Phelps deve scoprire la verità che si cela dietro incendi dolosi, estorsioni e brutali assassini, affrontando la feccia di Los Angeles e i suoi stessi colleghi fino a rivelare un segreto che potrebbe scuotere dalle fondamenta una città alla deriva.

Risolvi casi ispirati a fatti realmente avvenuti nel 1947 a Los Angeles in un momento oscuro della storia della città, per raggiungere la verità in un luogo dove tutti hanno qualcosa da nascondere. Grazie all'innovativa tecnologia di animazione in grado di catturare le espressioni degli attori nei minimi dettagli, L.A. Noire mescola azione mozzafiato con un minuzioso lavoro d'indagine per fornire un'inedita esperienza di gioco.

A partire da domani, per celebrare L.A. Noire, gli abbonati a GTA+ potranno riscattare gratuitamente un paio di veicoli vintage di lusso da Legendary Motorsport in GTA Online: la Classique Broadway (muscle car) e l’Albany Roosevelt (sportiva classica).

Per altre informazioni su tutti i vantaggi dell'abbonamento GTA+, qui trovi i dettagli sull'evento GTA+ bonus speciale che si terrà per tutta l'estate.