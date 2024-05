Diablo IV: la Stagione 4, Bottino Rinnovato in arrivo

Stagione 4: Bottino Rinnovato di Diablo IV in arrivo il 14 maggio

Aggiornamenti agli oggetti: il modo in cui si interagirà con gli oggetti è stato radicalmente modificato in modo da migliorare l'intero sistema esistente. Gli affissi di base sono stati ridotti e d'ora in poi saranno più semplici. L'obiettivo è di semplificare ai giocatori la scelta di quali siano gli oggetti più utili e quali quelli da potenziare e personalizzare per una configurazione specifica.

Tempra: un nuovo sistema che permetterà di personalizzare ciò che si trova. Per accedere alla Tempra degli oggetti, i giocatori dovranno recarsi da un Fabbro e scegliere una ricetta. Un affisso casuale da quella ricetta verrà aggiunto all'equipaggiamento. I giocatori potranno trovare le ricette con quasi tutti i contenuti di Sanctuarium.

Codex del potere: il Codex ha subito diversi cambiamenti grazie ai feedback ricevuti. D'ora in avanti ogni singolo oggetto leggendario verrà aggiunto al Codex del potere per permettere ai giocatori di scegliere ogni volta la migliore versione possibile di quel leggendario per il loro equipaggiamento. In questo modo, non sarà più necessario portarsi in giro i cristalli degli aspetti nell'inventario.

Affissi superiori: saranno disponibili affissi di una tipologia nuova e rara, gli affissi superiori, disponibili come bottino ancestrale al Livello del Mondo 4. Gli affissi superiori forniscono valori maggiori di quelli normalmente disponibili.

Rifinitura: una volta che i giocatori avranno un oggetto con tutti gli affissi desiderati, potranno sottoporlo a un processo di potenziamento che aumenta i valori di tutti quegli affissi. Quando la configurazione del personaggio sarà completa e gli oggetti saranno i migliori possibili, sarà possibile testarla nella Fossa.

La Fossa: i personaggi che hanno ottimizzato la propria configurazione possono sfidarsi in questo nuovo sistema di fine gioco e sbloccare così materie prime rare per migliorare ulteriormente l'equipaggiamento.

Marea infernale: la Marea infernale in questa Stagione si arricchirà di nuove attività. Si incontreranno più cultisti impegnati a evocare demoni e Forieri di Sventura creati dagli sfortunati catturati dalla marea. Riuscendo a sopravvivere abbastanza a lungo nella Marea infernale aggiornata si affronteranno gli Infernogeni, antichi eroi di Sanctuarium che si sono schierati con i demoni degli Inferi. Abbattendo questi Infernogeni si otterranno i materiali necessari per affrontare i Rituali Maledetti.

Rituali Maledetti: si tratta di rituali grezzi dei cultisti che sarà possibile attivare per attirare demoni e mostri da sconfiggere in una battaglia senza esclusione di colpi. Sopravvivendo all'assalto dei demoni, i giocatori potranno fare visita alla Signora del Sangue, un nuovo mini boss della Marea infernale che rappresenta la sfida definitiva di questa nuova esperienza.

Lupi di Ferro: i Lupi di Ferro si sono uniti alla lotta contro gli Inferi e vogliono la testa della Signora del Sangue. Unendosi a loro, i giocatori potrano progredire nell'attività stagionale del Richiamo dei Lupi per ottenere onore. L'onore sblocca l'accesso a ricompense per potenziare il proprio Percorso Stagionale.

Diretta: oggi, 2 maggio, è in programma un'altra diretta con il team di sviluppo, durante la quale il team di sviluppo di Diablo IV approfondirà cosa è emerso dal primo Reame Pubblico di Prova (PTR).

Il 14 maggio arriverà il più grande aggiornamento di Diablo IV! Nella Stagione 4: Bottino Rinnovato verranno introdotti importanti cambiamenti disponibili anche nel Regno Eterno (non solo nel Regno Stagionale). Questi cambiamenti riguardando soprattutto consistenti aggiornamenti agli oggetti e nuove esperienze per la Marea infernale, inoltre permetterà di unire le forze con i Lupi di Ferro per combattere contro i demoni degli Inferi.La Stagione 4 presenta novità per tutti i giocatori, sia per chi vuole creare un nuovo personaggio stagionale e sia per chi vuole potenziare il proprio personaggio nel Regno Eterno. Con nuovi modi di interagire con gli oggetti e di personalizzarli e nuove attività da esplorare nel fine gioco, i player saranno in grado di potenziare e ottimizzare la configurazione migliore per il loro stile di gioco.STAGIONE 4: BOTTINO RINNOVATODi seguito alcuni link a materiale utile: