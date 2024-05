LE STELLE DELLA F1 E DELLA NFL SI UNISCONO IN OCCASIONE DELL’EA SPORTS F1 24 MIAMI SEARCH EVENT PER CELEBRARE IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 DI MIAMI DEL 2024

Guardate Carlos Sainz, Bianca Bustamante, Jalen Ramsey e Jaylen Waddle gareggiare l'uno contro l'altro per essere incoronati campioni di Miami qui Electronic Arts è entusiasta di annunciare un'esclusiva sfida EA SPORTS F1 24 per celebrare l'imminente Gran Premio di Formula 1 Miami del 2024. Icone del mondo della Formula 1 e atleti della squadra Miami Dolphins si affronteranno in una competizione virtuale per dare il via a un weekend di gare sorprendenti. L'evento riunirà il pilota spagnolo di F1 Carlos Sainz, la pilota di F1 ACADEMY Bianca Bustamante e le superstar dei Miami Dolphins, Jalen Ramsey e Jaylen Waddle, per formare due squadre formidabili che si contenderanno l'ambito titolo di campione del Miami GP. Per rendere ancora più emozionante l'evento, Sibley Scoles, corrispondente del mondo dello spettacolo nominata agli Emmy, farà da padrona di casa e interrogherà i piloti sulle curiosità legate a Miami, dando un tocco unico all'evento nel suo complesso. L'evento sarà trasmesso oggi 2 maggio sul canale YouTube di EA SPORTS F1 24 alle 18:00 BST/19.00 CEST dall'iconico parcheggio 1111 Lincoln Road. Il culmine dell'evento vedrà i migliori piloti di ogni squadra affrontarsi in una gara finale virtuale. I fan avranno l'opportunità di vedere come sarà il Miami International Autodrome in-game prima dell'uscita ufficiale del gioco. Questo primo sguardo offrirà un'elettrizzante anteprima di ciò che accadrà in EA SPORTS F1 24, che verrà lanciato il 31 maggio su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam con il nuovo EA SPORTS Dynamic Handling, la modalità Carriera rinnovata e molto altro ancora. I piloti che preordineranno la Champions Edition, solo digitale, a partire dal 1° maggio, otterranno fino a tre giorni di accesso anticipato a partire dal 28 maggio, oltre all'accesso immediato a una nuova selezione di cinque livree di squadre F1 della nuova stagione da utilizzare nella modalità Prova a tempo^ in F1 23, due nuove icone giocabili, 18.000 Pitcoin, un F1 World Bumper Pack e un VIP Podium Pass bonus. I giocatori che preordineranno la Standard Edition riceveranno 5.000 Pitcoin e un F1 World Starter Pack.