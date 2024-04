GEEKOM Mini PC IT13 in sconto dal 1 al 7 Aprile

Il Geekom Mini IT13 i9-13900 32+2 è un mini PC dotato di un potente processore Intel Core i9-13900, 32 GB di memoria DDR4 e una spaziosa unità a stato solido (SSD) da 2 TB.

Il PC è in sconto dal 1 aprile al 7 aprile ad un prezzo di 721€ invece che 849€. Un vero affare!

Ecco le informazioni:

Prodotto: Mini IT13 i9-13900 32+2Collegamento del prodotto: AMAZON

Prezzo di listino: 849€

Prezzo offerta: 721€

Durata dell'offerta: dal 1 aprile al 7 aprile

Ecco una ripartizione delle specifiche principali:

CPU: Intel Core i9-13900 (14 core, 20 thread, fino a 5,4 GHz).

RAM: DDR4 da 32 GB

Memoria: SSD NVMe 4.0 da 2 TB

Grafica: grafica Intel UHD integrata

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Questo mini PC è una buona opzione per gli utenti che necessitano di una macchina compatta ma potente per attività impegnative come editing video, rendering 3D e giochi. Può essere utilizzato anche per applicazioni professionali in campi come l'ingegneria e la scienza.

Ecco alcuni dei vantaggi del Geekom Mini IT13 i9-13900 32+2:

Prestazioni potenti: il processore Intel Core i9-13900 è uno dei processori mobili più potenti sul mercato, rendendolo ideale per le applicazioni più impegnative.

Dimensioni compatte: il design del mini PC è piccolo e leggero, facilitando il trasporto e l'utilizzo in spazi ristretti.

Versatilità: il mini PC può essere utilizzato per un'ampia gamma di attività, dalla produttività quotidiana alla creazione di contenuti professionali.

Nel complesso, il Geekom Mini IT13 i9-13900 32+2 è un mini PC potente e versatile, adatto agli utenti esigenti. Se hai bisogno di una macchina compatta in grado di gestire carichi di lavoro pesanti, allora Geekom Mini IT13 i9-13900 32+2 è una buona opzione da considerare.