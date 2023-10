GEEKOM Mini PC IT13 Recensione

Oggi vi parlo del mini PC GEEKOM IT13 con processore Intel Core i9-13900H di tredicesima generazione. Il mini PC GEEKOM IT13 è una evoluzione del modello precedente, IT12, e presenta molti vantaggi: è più potente, veloce, ha un SSD più capiente e una grafica Intel Iris Xe di ultimissima generazione. Negli ultimi tempi i mini PC di GEEKOM hanno conquistato il mercato grazie alle loro piccole dimensioni senza però rinunciare alla potenza e alla versatilità. Dopo aver provato questo IT13 per oltre dieci giorni stressandolo a dovere con lavori in multitasking (internet, editing video, streaming, videogames, ecc) vi racconto come è andata nella recensione.



Confezione Design e Costruzione

La scatola delè molto bella, elegante e dall'aspetto Premium. All'interno si trova il mini PC, la busta di ringraziamento, il supporto VESA, un pacchetto di viti, l'alimentatore, il cavo HDMI e la guida alle istruzioni. Le sue dimensioni e il suo peso sono rispettivamente di: 117 mm x 112 mm x 49,2 mmper 652 g. L'possiede una dotazione completa diper una connettività senza compromessi:di seconda generazione, 1 porta USB 2.0, 2 porte USB4, 1 lettore di schede SD, 1 jack da 3,5 mm, 1 porta LAN da 2,5 GbE, 2 porte, 1 connettore di alimentazione, e il pulsante di accensione. L'ha una qualità costruttiva eccellente e in mano trasmette solidità e. La sua struttura esterna è in plastica con una finitura blu metallizzata liscia che ne esalta il semplice e accattivante design. È cosìe piccolo che si adatta a qualsiasi ambiente e può essere messo in qualsiasi contesto: ufficio, scrivania di casa, magazzino, fabrica, ecc.

Comparto Tecnico

Ladi tredicesima generazione ha ben 14 core e 20 thread, quindi non teme nulla e può svolgere qualsiasi carico di lavoro. I test tutti fatti assolutamente in multitasking: antivirus, analisi di dati, editing die videogames, sono stati gestiti senza alcun problema e senza il minimo lag o rallentamento. La configurazione del mini PC comprende anche: grafica Intel Iris Xe,GB SODIMM DDR4-3200 a doppio canale fino a 64 GB, un SSD da 2 TB M.2 2280 PCIe Gen 4 x4, 1 slotM.2 2242 fino a 1 TB, uno slot per HDD SATA da 2,5" (7 mm) fino a 2 TB, Bluetooth v5.2, Wi-Fi 6E AX211, Ethernet 10/100/1000/2500Mbps RJ45 eattivato. Con tutta questa potenza il mini PC GEEKOM IT13 non avrà alcun problema a gestire qualsiasi lavoro come l’editing di foto e video, gaming, internet, treaming, musica, ecc.

e approfondimento merita la questione della "potente" scheda video. Laè una scheda grafica integrata di fascia "alta" che utilizza l'architettura Xe e ha una velocità di clock base di 400 MHz ma può arrivare oltre i. Le prestazioni dovrebbero essere vicine a una GeForce MX350, anche se, non avendo memoria Ram dedicata nei giochi rende meno. Non può far girare titoli tripla A ma, con le giuste impostazioni grafiche, si giocano bene moltissimi titoli alla risoluzione dicon un frame rate accettabile., meno impegnativi, come Counter Strike, League of Legends, Valorant, ecc raggiungono e superano senza problemi i 60 fps. Quindi questo mini PC, oltre che alla produttività, si presta bene anche al gaming di fascia medio-bassa e strizza l'occhio ai casual

Uso Quotidiano

Ilgrazie all'Intel Core i9-13900H riesce a essere veloce e reattivo in ogni situazione. Si avvia in un lampo e tutto gira sempre fluido senza rallentamenti. La stragrande maggioranza degli utenti non avrà mai problemi con qualsiasi applicazione, gioco, programma o altro. Con impostazioni medie, medie-basse, tutti i giochi funzionato senza intoppi, lag o cali di frame. Nessun problema anche con, film, serie TV, musica, ecc. Sul lato della connettività il mini PC è dotato di tantissime porte esterne che permetteranno il collegamento di una marea di dispositivi:, HDD, pendrive, telefoni, casse, microfoni, ecc. Se lenon dovessero bastare il Bluetooth 5.2 e ilpermetteranno di collegare tanti altri device senza fili come tastiere, mouse, webcam, stampanti, ecc. Senza dimenticare che è presente anche il lettore di schede SD, un plus per chi lavora con foto e video ad alta risoluzione. Il mini PCregala una esperienza d'uso a dir poco fantastica e adatta a ogni tipo di utenza.

Conclusioni

Ilcon Intel Core i9-13900H è une compatto con un'ampia gamma di funzionalità. Non teme nessun carico di lavoro e gira sempre fluido e senza rallentamenti. È un prodottoe versatile in grado di soddisfare in pieno utenti privati e piccole e medie imprese. Tuttavia, manca di unadedicata in grado di offrire prestazioni grafiche elevate e la Ram è "solo". Anche se costoso, chi è alla ricerca di un mini PC con le migliori prestazioni possibili le troverà sicuramente nel GEEKOM IT13.

Voto 9.5/10





Pro





Prestazioni eccezionali

Dimensioni compatte

Connettività completa

Archiviazione flessibile





Ram DDR4

Nessuna GPU dedicata

Rumorosità ventole

Specifiche



Dimensione 117 mm x 112 mm x 49.2 mm

Peso netto 652 g

CPUIntel Core i9-13900H 13a gen 5,40 GHz

GPUGrafica Intel Iris Xe

Memoria SODIMM DDR4-3200 a doppio canale, supporta fino a 64 GB

Archiviazione1 x SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 2 TB

Slot 1 x SSD M.2 2242 SATA, espandibile fino a 1 TB

Slot 1 x 2.5" per HDD SATA (7 mm), espandibile fino a 2 TB

BluetoothBluetooth v5.2

EthernetIntel10/100/1000/2500 Mbps RJ45

Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E AX211

Serratura Sì

OSWindows 11 Pro

3 x Porta USB 3.2 Gen 2

1 x Porta USB 2.0

2 x Porta USB4

1 x Lettore di schede SD

1 x Jack per cuffie da 3,5 mm

1 x Porta LAN da 2,5 GbE

2 x Porta HDMI 2.0

1 x Presa DC

1 x Pulsante di accensione

1 x Mini IT13 Mini PC

1 x Montaggio VESA

1 x Alimentatore 19V, 6.32A

1 x Cavo HDMI

1 x Guida utente

1 x Biglietto di ringraziamento

