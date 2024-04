GEEKOM A7 Mini PC Recensione

Oggi vi parlo di un piccolo mostro di potenza, il GEEKOM A7 Mini PC. Per chi non conoscesse il marchio, Geekom è un'azienda taiwanese multinazionale specializzata in mini PC. Fondata nel 2003 nel 2021 è diventata uno dei principali produttori di mini PC al mondo. Il GEEKOM A7 è un dispositivo rivoluzionario che racchiude prestazioni eccezionali in un telaio compatto ed elegante.

Con un design moderno e minimalista, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio domestico, un soggiorno o una sala conferenze. Il device è molto potente, versatile e può gestire lavori molto pesanti e un gaming di tutto rispetto. Perfetto per tutte le situazioni, veloce, affidabile e anche bello da vedere. Dopo averlo provato, ecco cosa ne penso nella recensione.

Design e Hardware

Ilha fatto scalpore per il suo design elegante e, racchiudendo in soli 112,4 x 112,4 x 37 mm (0,47 litri) una potenza inaspettata. Il case in alluminio con angoli arrotondati e finitura color argento opaco dona un tocco di morbidezza ed eleganza adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente, dalla scrivania di casa allo studio professionale. Dotato diAMD Ryzen 7 7840HS o Ryzen 9 7940HS, fino ae 2 TB di archiviazione SSD, il Geekom A7 gestisce con facilità un'ampia gamma di attività, da applicazioni e programmi impegnativi a videogiochi coinvolgenti. Le dimensioni ridotte e il peso contenuto rendono ilun dispositivo estremamente versatile e portatile. Lo si può posizionare facilmente dietro un monitor, in un angolo della scrivania oin borsa per utilizzarlo ovunque ci si trovi. Perfetto per diverse esigenze l'A7 è la soluzione ideale per molteplici utilizzi. IlMini PC offre una connettività completa e versatile per soddisfare tutte le esigenze.

GEEKOM A7 ospita un'ampia gamma di porte tra cui:

Lettore di schede SD di dimensioni standard

2 porte HDMI 2.0 fino a 4Kp60

2 porte USB-C con DisplayPort Alt

Jack audio da 3,5 mm

Porta RJ45 da 2,5 GbE

3 porte USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 porta USB 4 Gen3 di tipo C

1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C

1 porta USB 2.0 di tipo A

Blocco Kensington

Funzionalità di Wake-on-LAN (WoL)

Si può collegare a un massimo di quattro monitore a tutte le tue periferiche preferite. Il Mini PC viene fornito anche con un modulo di rete wireless che supporta. Nel complesso, il design e l'hardware del Mini PC GEEKOM A7 danno priorità alla compattezza e alla funzionalità senza rinunciare alla pura potenza.

Prestazioni Generali

Il cuore pulsante dell'A7 è il processore, un modello di fascia alta della serie Phoenix. Dotato di 8 core basati sull'architettura Zen 4 e supporto all'hyperthreading (16 thread), questo processore vanta un clock da 4 a 5,2 GHz (boost a singolo core), 8 MB di cache L2 e. Caratteristiche che si traducono in un'elaborazione rapida e fluida di qualsiasi tipo di attività. La realizzazione del processore con il processo a 4 nm di, leader nel settore, garantisce un'elevata efficienza energetica. Ilconfigurabile tra 35 e 45 Watt permette di adattare il consumo energetico alle diverse esigenze di utilizzo. Nonostante le dimensioni compatte, ilè stato progettato per dissipare il calore in modo efficiente. La struttura in alluminio funge da dissipatore di calore, mentre le strategicamente posizionate prese d'aria garantiscono un flusso d'aria ottimale, favorendo prestazioni costanti anche durante carichi di lavoro intensi.

Radeon 780M: Una Potente Scheda Grafica Integrata

L'rappresenta una soluzione grafica integrata difrutto dell'ingegneria AMD. Basandosi sull'architetturaquesta scheda offre prestazioni eccellenti per il gaming e l'utilizzo multimediale. Le APU Phoenix di AMD combinano i core CPU Zen 4 con la potenza della grafica RDNA 3 rendendole ideali per device dalle dimensioni contenute. Lasi posiziona come la variante più potente tra lePhoenix vantando 12 unità di calcolo (CU) per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Ledella Radeon 780M integrano 768 shader, offrendo una potenza di elaborazione teorica dia una frequenza di clock di oltre

L'iGPU non possiede una memoria video dedicata ma sfrutta la memoria principale del sistema, con la possibilità di usare fino a 4 GB di RAM per un'esperienza ottimale. Utilizza il doppio canale di memoria, (dual channel) della CPU, offrendo un ulteriore boost in termini di prestazioni. Infatti, è in grado di gestire una varietà di giochi moderni a 1080p con impostazioni grafiche alte, framerate fluido (30/60 fps) e una qualità visiva eccellente. Ad esempio, è possibile giocare a titoli come Fortnite, Apex Legends e Overwatch a oltre 60 FPS con impostazioni grafiche elevate. L'A7 è anche in grado di gestire giochi più impegnativi come Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2 a 30 FPS con impostazioni grafiche medie.

Uso Quotidiano

Ilrappresenta l'unione perfetta di stile e funzionalità, offrendo un'esperienza utente impeccabile in un formato compatto e versatile. Dalle scrivanie minimaliste agli ambienti domestici con poco spazio, il suo design elegante si adatta ad ogni contesto. Nonostante le dimensioni contenute, A7 non sacrifica la potenza garantendoaffidabili per le attività quotidiane come navigazione internet, utilizzo di software, streaming video, gaming leggero, ecc. La compatibilità cone altri sistemi operativi come Linux offre flessibilità e personalizzazione. Inoltre, il consumo energetico ridotto e il sistema di raffreddamento efficiente lo rendono un alleato ecosostenibile e silenzioso, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro.è la scelta ideale per chi cerca un minicompleto e affidabile che racchiude potenza, compattezza e stile in un unico dispositivo.

Ecco alcuni altri punti salienti di A7:

Design elegante e minimalista

Ampia gamma di connessioni

Facile da installare e utilizzare

Supporto per tastiere e mouse wireless

Sicurezza garantita con TPM 2.0

Conclusioni

è un mini PC che rappresenta una sceltaper chi desidera un device potente, versatile e compatto per la propria quotidianità. È anche moltoe ha un design elegante. GEEKOM A7 è un concentrato di tecnologia e un compagno affidabile per la produttività e non solo.

www.geekom.it

Voto 9/10

Potente

Compatto

Connessioni

Silenzioso

Windows 11 Pro

Basso consumo

Non gaming pesante