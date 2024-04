GEEKOM FUN9 e FUN11 in sconto

GEEKOM da il via a un'incredibile offerta sui suoi mini PC Mini FUN 9 e Mini FUN 11. Questi potenti e versatili mini PC sono perfetti per una varietà di attività, tra cui gaming, editing video, lavoro d'ufficio, streaming multimediale e altro ancora. Approfittate di questa occasione per ottenere un PC compatto e ad alte prestazioni a un prezzo scontato!

Mini FUN 9: Processore Intel Core i9-9980HK, grafica Intel UHD Graphics 630, 32 GB RAM DDR4, 1 TB SSD, supporto schede grafiche discrete, 2 porte LAN 2.5G, Thunderbolt 3, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11 Pro preinstallato.

calo di prezzo di ben 200 euro

Il Mini FUN 9 avrà un, passando da 699 a 499 €. Basterà andare nel sito del produttore ( https://www.geekom.it/geekom- mini-fun9-mini-pc/ ) e inserire il

Mini FUN 11: Processore Intel Core i7-1165G7, grafica Intel Iris Xe, 32 GB RAM DDR4, 1 TB SSD, supporto schede grafiche discrete, 2 porte LAN 2.5G, Thunderbolt 4, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Windows 11 Pro preinstallato.

calo di prezzo di ben 300 euro

Il Mini FUN 11 avrà un, passando da 899 a 599 €. Anche in questo caso basterà digitare https://www.geekom.it/geekom-mini-fun11-mini-pc/ e inserire ilal memento dell'acquisto.

Approfitta di questa occasione Limitata per ottenere un PC potente e versatile a un prezzo imbattibile!