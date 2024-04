Mara Maionchi a Belve: Tiziano Ferro non ha capito la fortuna di avermi incontrata

Nell'ultima puntata di "Belve", in onda su Rai2, Mara Maionchi ha espresso apertamente il suo disappunto nei confronti del cantante Tiziano Ferro, affermando che non ha compreso la fortuna di averla incontrata e di aver ricevuto il suo supporto nel corso della sua carriera. Durante l'intervista con la conduttrice Francesca Fagnani, Maionchi ha rivelato che sia lei che suo marito hanno avuto un ruolo significativo nel plasmare la carriera di Ferro, contribuendo a farlo diventare l'artista che è oggi.

Oltre a discutere di Ferro, Maionchi ha parlato anche di altri aspetti personali, come la sua lotta contro la dipendenza dal gioco d'azzardo e le difficoltà matrimoniali con suo marito Alberto. Ha ammesso di aver esagerato con il gioco d'azzardo al punto da doversi auto-sospendere dai casinò e ha scherzato sul tradimento del marito, scoperto attraverso una ricevuta d'albergo, attribuendo in parte la colpa a se stessa per non aver mantenuto una vita sessuale attiva.

La discografica ha anche toccato temi più personali come il suo difficile rapporto con la madre, che non partecipò al suo matrimonio, mostrando una vulnerabilità raramente vista in pubblico.