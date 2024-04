GEEKOM XT12 Pro mini PC Recensione

Oggi voglio presentarvi il GEEKOM XT12 Pro, un mini PC di fascia alta che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e il suo ingombro ridotto. Alimentato da un processore Intel Core i9-12900H di ultima generazione, questo dispositivo rappresenta un concentrato di potenza in formato miniatura, perfetto per chi cerca il massimo delle prestazioni in uno spazio ottimizzato.

Grazie alle sue prestazioni elevate, il GEEKOM XT12 Pro si rivolge a un'ampia gamma di utenti che richiedono il massimo dalle proprie macchine.

Che siate professionisti, gamer o semplicemente utenti che desiderano un'esperienza informatica senza compromessi, questo mini PC è in grado di soddisfare le vostre esigenze. Ho avuto modo di testare personalmente il GEEKOM XT12 Pro e sono rimasto impressionato dalle sue prestazioni. Il dispositivo ha gestito senza problemi tutte le attività che gli ho assegnato, dal multitasking intenso all'editing video ad alta risoluzione, ecc. Ecco la recensione.

Nonostante l'elevata potenza, l'XT12 Pro vanta un design compatto e minimalista, misurando solo 117 x 111 x 38,5 mm. Può essere facilmente posizionato su una scrivania o addirittura montato dietro un monitor utilizzando il supporto VESA incluso. Il design elegante e discreto lo rende adatto a qualsiasi ambiente. Ha un elegante telaio in lega di alluminio. La parte anteriore del dispositivo ha un pulsante di accensione e un indicatore LED, mentre la parte posteriore ha una varietà di porte, tra cui HDMI, USB-A, USB-C e un jack Ethernet. GEEKOM XT12 Pro viene fornito in una scatola di cartone. Sotto la confezione è riportato un elenco delle specifiche del mini PC.All'interno della confezione, il mini PC è avvolto in una custodia protettiva. C'è anche un alimentatore, un cavo HDMI, un manuale utente, supporto VESA e una scheda di garanzia.

Ecco alcune delle caratteristiche principali del GEEKOM XT12 Pro:

Processore potente: Il processore i9-12900H offre 14 core e 20 thread, che lo rendono ideale per attività impegnative come editing video, gaming e rendering 3D.

Dimensioni compatte: Nonostante le sue prestazioni elevate, l'XT12 Pro è sorprendentemente piccolo, misurando solo 117 x 111 x 38,5 mm. Può essere facilmente posizionato su una scrivania o montato dietro un monitor con il supporto VESA incluso.

Grafica integrata: La scheda grafica Intel Iris Xe integrata consente di gestire la maggior parte dei giochi moderni a frame rate decenti ed è ottima per lo streaming e la creazione di contenuti.

RAM e storage: L'XT12 Pro viene fornito di serie con 32 GB di RAM DDR4-3200 e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB. La RAM è espandibile fino a 64 GB e lo storage può essere espanso con un ulteriore SSD M.2.

Connettività : L'XT12 Pro offre una vasta gamma di opzioni di connettività , tra cui due porte USB4, quattro porte USB-A, due porte HDMI, una porta Ethernet 2.5Gb e una presa audio da 3,5 mm.

Sistema di raffreddamento: Il sistema di raffreddamento IceBlast 1.0 utilizza tubi di rame e una ventola silenziosa per mantenere il sistema fresco e stabile anche sotto carico.

Il GEEKOM XT12 PRO si distingue per il suo hardware eccezionale, che lo rende una scelta ideale per un'ampia gamma di attività quotidiane. Il processore i9-12900H, top di gamma, vanta un'architettura innovativa che combina 6 core ad alte prestazioni (P) e 8 core efficienti (E). I core P, dotati di HyperThreading, gestiscono compiti complessi, mentre i core E ottimizzano l'utilizzo energetico. La velocità varia da 2,5 a 5 GHz per i core P e da 1,8 a 3,8 GHz per i core E, offrendo un'eccellente reattività . Tutti i core condividono 24 MB di cache L3, non permette l'overclocking ma offre funzionalità avanzate per la gestione remota. In termini di prestazioni il 12900H si dimostra eccezionalmente veloce, in particolar modo nel multithread, dove surclassa gli altri competitor.

Il controller di memoria integrato supporta diverse tecnologie avanzate tra cui, DDR4-3200, LPDDR5-5200 e LPDDR4x-4267. Il Thread Director aiuta il sistema operativo a ottimizzare l'assegnazione dei compiti ai core per massimizzare le prestazioni. Per l'intelligenza artificiale il processore integrae DL Boost (tramite AVX2). La versione 8 di Quick Sync supporta la decodifica hardware di numerosi formati video, tra cui MPEG-2, AVC, VC-1, JPEG, VP8, VP9, HEVC e AV1. La CPU supporta solo(x8 per la GPU e due x4 per le unità SSD). La scheda grafica Intel Iris Xe integrata, 96 unità di esecuzione con una frequenza fino a, offre prestazioni grafiche fluide per attività quotidiane come la navigazione web, lo streaming video e il gioco occasionale. Inoltre, supporta la risoluzione 8K UHD, garantendo immagini nitide e dettagliate su più monitor. Il consumo energetico base è di

Ram, storage e connettività sempre al fresco

L'XT12 Pro arriva con 32 GB di RAM DDR4-3200 preinstallata, garantendo multitasking impeccabile e fluidità anche con applicazioni pesanti. La RAM è espandibile fino a 64 GB per soddisfare le esigenze più elevate. Lo storage da 1 TB su SSD NVMe PCIe 4.0 offre velocità di lettura e scrittura elevate, garantendo tempi di caricamento rapidi e accessi veloci ai file. Lo storage può essere ulteriormente espanso con un SSD M.2 aggiuntivo per chi necessita di ulteriore spazio. L'XT12 Pro offre una vasta gamma di opzioni di connettività per soddisfare diverse esigenze. Troviamo due porte USB4 per i trasferimenti di dati ultraveloci, quattro porte USB-A per collegare periferiche e dispositivi esterni, due porte HDMI per collegare monitor ad alta risoluzione, una porta Ethernet 2.5Gb per una connessione internet stabile e una presa audio da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti. Il sistema di raffreddamento IceBlast 1.0 utilizza tubi di rame e una ventola silenziosa per mantenere il sistema fresco e stabile anche sotto carico intenso. Questo garantisce prestazioni ottimali e un funzionamento silenzioso, anche durante sessioni di gioco o di lavoro molto prolungate.

Il GEEKOM XT12 PRO si distingue non solo per l'hardware potente, ma anche per la sua versatilità e adattabilità a diverse esigenze quotidiane. E' moloto utile per i professionisti che necessitano di un PC potente e versatile, l'XT12 PRO brilla in attività come l'editing video, il graphic design e lo sviluppo software. La sua velocità e reattività permettono di gestire flussi di lavoro complessi con fluidità , mentre la grafica integrata Intel Iris Xe garantisce prestazioni adeguate per l'editing di foto e la creazione di contenuti multimediali. Anche agli studenti darà molte soddisfazioni. Infatti, gli studenti potranno effettuare ricerche approfondite, gestire presentazioni complesse e svolgere attività di programmazione con facilità . Inoltre, la sua silenziosità e il basso consumo energetico lo rendono ideale per studiare in ambienti tranquilli. I creativi lo adoreranno per l'editing di foto e video, la creazione di contenuti multimediali e la progettazione grafica. La sua combinazione di processore potente e grafica "dedicata" permette di lavorare su progetti complessi con fluidità e precisione. L'XT12 PRO si dimostra un ottimo compagno anche per un uso generico di tutti i giorni, come la navigazione web, lo streaming di contenuti multimediali, il controllo della posta elettronica e l'utilizzo di social media. La sua velocità e reattività garantiscono un'esperienza utente fluida e piacevole in tutte le attività quotidiane. In definitiva, il GEEKOM XT12 PRO si configura come un PC versatile e potente, adatto a soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utenti, offrendo prestazioni eccellenti in ogni attività quotidiana.

Il GEEKOM XT12 Pro si è dimostrato un mini PC eccezionale che offre prestazioni elevate, un design compatto, una vasta gamma di connessioni e un sistema di raffreddamento efficiente. Supera le aspettative in quasi tutti gli aspetti, rendendolo un'opzione eccellente per utenti che cercano un PC potente e versatile per svariate attività , dal gaming all'editing video, al lavoro professionale e alla creazione di contenuti. Chi è alla ricerca di un mini PC che non scende a compromessi, il GEEKOM XT12 Pro è sicuramente da prendere in considerazione. Prodotto super consigliato!

Voto 9.5/10

Pro

Hardware potente

Design compatto

Storage veloce

Connettività versatile

Buona gestione termica