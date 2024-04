Allarme Malaria Italia? Ecco cosa dicono gli esperti

In Puglia sono stati identificati esemplari di zanzare Anopheles maculipennis, noti vettori della malaria, per la prima volta dopo oltre cinquant'anni. Questo ritrovamento, effettuato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, ha suscitato interrogativi sulla possibile ricomparsa della malaria in Italia. Ma gli esperti, tra cui il biologo Paolo Gabrieli e il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, Massimo Andreoni, sottolineano che le condizioni attuali non giustificano un allarme immediato. Le zanzare trovate sono ancora troppo poche per sostenere un ciclo di trasmissione della malattia. Nonostante ciò, l'attenzione rimane alta, soprattutto considerando il potenziale impatto del cambiamento climatico sulla popolazione di questi insetti.