Call of Duty: il Limited Time Event Shadow Siege inizia oggi

E' arrivato il momento per tutti i giocatori di tuffarsi nel Limited Time Event Shadow Siege, che inizierà oggi 17 agosto alle 19.30 CEST e permetterà di dare un primo sguardo al nuovissimo Call of Duty: Modern Warfare III, il cui lancio è previsto per il 10 novembre.

Questo reveal rappresenta un momento speciale per Call of Duty, poiché, per la prima volta nella storia del franchise, l'uscita premium di quest'anno è il seguito diretto di Modern Warfare II dello scorso anno.

Potete trovare maggiori informazioni nel blog post dedicato

