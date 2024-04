Scomparsa Jensare Ajdari a Camposampiero: ritrovato zainetto, ipotesi rapimento

La comunità di Camposampiero, in provincia di Padova, è scossa dalla scomparsa di Jensare Ajdari, una ragazza di 15 anni di origini macedoni, non più vista dal pomeriggio di mercoledì 24 aprile 2024. Jensare è uscita di casa intorno alle 17:00 per recarsi alla scuola serale, ma non è mai arrivata a destinazione.

Il ritrovamento dello zainetto di Jensare dietro il condominio dove viveva ha intensificato le preoccupazioni e le speculazioni su un possibile rapimento. La madre della ragazza ha dichiarato di aver ricevuto messaggi dal cellulare della figlia, uno dei quali la informava che Jensare si trovava a Mestre. Ma la madre esprime dubbi sull'autenticità di questi messaggi, temendo che la figlia possa essere stata rapita.

Le forze dell'ordine stanno conducendo ricerche intensive, focalizzandosi sull'area di San Giorgio delle Pertiche, dove l'ultima segnalazione del telefono di Jensare è stata registrata. Nonostante un avvistamento segnalato a Bassano del Grappa, si è poi scoperto che non si trattava della ragazza scomparsa.

La situazione rimane critica e le autorità continuano a investigare ogni possibile pista per ritrovare Jensare Ajdari e chiarire le circostanze della sua scomparsa.