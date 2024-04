Dichiarazione dei Redditi 2024: Guida completa al nuovo 730 precompilato e semplificato

A partire dal 30 aprile 2024, i contribuenti italiani potranno accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il modello 730 semplificato. Questa novità, introdotta in via sperimentale, amplia significativamente la platea di contribuenti che possono beneficiare di questa facilitazione, includendo non solo dipendenti e pensionati, ma anche imprenditori e professionisti.

Il nuovo modello 730 semplificato permette di includere dati precedentemente riservati al modello Redditi, come redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all'estero e attività finanziarie estere ai fini Ivie e Ivafe. Questo cambiamento mira a semplificare il processo di dichiarazione per un numero maggiore di contribuenti, facilitando l'accesso a una modalità di compilazione più diretta e meno onerosa.

Per accedere alla dichiarazione precompilata, i contribuenti dovranno utilizzare le proprie credenziali Spid, la carta d'identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Cns). Una volta autenticati, avranno la possibilità di scegliere tra la modalità semplificata o quella ordinaria del 730. Inoltre, è possibile delegare la consultazione e l'invio della dichiarazione a un familiare o a una persona di fiducia, attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite pec.

La dichiarazione precompilata del 730 semplificato sarà disponibile online dal pomeriggio del 30 aprile 2024, e i contribuenti potranno visualizzare i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o inviati da enti esterni come datori di lavoro, farmacie e banche.