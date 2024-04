La fake News del bacio tra Lautaro e Maignan durante il derby Milan-Inter

Durante il recente derby di calcio tra Milan e Inter, un'immagine televisiva ha generato una fake news che ha rapidamente guadagnato attenzione internazionale. La notizia falsa riguardava un presunto bacio sulla bocca tra Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, e Mike Maignan, portiere del Milan. Questa interpretazione è nata da un fotogramma che mostrava i due giocatori molto vicini durante una fase concitata del match.

Il contesto dell'evento era il tentativo disperato del Milan di pareggiare il punteggio nel finale di partita, che ha visto Maignan unirsi all'attacco per un calcio d'angolo. In questo momento di tensione, con il Milan che cercava il gol del pareggio, si è verificato un parapiglia vicino alla porta dell'Inter. Durante la confusione, Lautaro Martinez e Mike Maignan sono venuti a contatto faccia a faccia, ma le immagini hanno chiarito che non c'è stato alcun bacio. I due si sono spintonati e scambiati parole in un contesto chiaramente competitivo e teso.

Questa interpretazione errata è stata diffusa principalmente all'estero, diventando virale sui social media. Non vi è stata alcuna effusione romantica tra i due, l'incidente è stato un normale episodio di gioco in una partita di alta tensione.