Arresto a Cimitile per violenza domestica: Mio figlio picchia la fidanzata!

Il 10 aprile 2024, un giovane di 21 anni è stato arrestato a Cimitile (Napoli) dopo una serie di gravi episodi di violenza domestica nei confronti della sua fidanzata. L'arresto è stato possibile grazie alla segnalazione della madre del ragazzo, che ha chiamato i carabinieri di Cimitile per denunciare l'aggressione subita dalla giovane.

La vittima è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso, dove ha riferito di aver subito ecchimosi e lesioni gravi su tutto il corpo, tanto da essere ricoverata in prognosi riservata. Le indagini, avviate grazie alla testimonianza della madre dell'aggressore, hanno portato alla luce una serie di episodi precedenti di violenza.

Tra gli episodi ricostruiti, spicca quello di giugno 2023, quando il giovane, in preda a gelosia, ha aggredito verbalmente e fisicamente la fidanzata in un bar di Nola, arrivando a trascinarla per i capelli e a strangolarla. Un altro grave episodio si è verificato il 9 aprile 2024, il giorno prima dell'arresto, quando l'aggressore ha colpito ripetutamente la ragazza al volto e l'ha sbattuta contro l'armadio.

Il 21enne era già noto alle forze dell'ordine per un precedente incidente avvenuto nel 2023, quando, dopo una lite con la fidanzata, aveva investito con l'auto diverse persone in una piazza di Nola, causando il panico e ferendo un 18enne.

L'arresto è stato eseguito con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura di Nola e su decisione del Tribunale locale, confermando la gravità delle accuse di sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali aggravate.