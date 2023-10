Veloce da far paura! Call of Duty: Modern Warfare III fuori ora con DLSS 3

In arrivo un nuovo Game Ready Driver e 9 nuovi giochi e applicazioni con DLSS

Reduci dal lancio diAlan Wake 2 che ci ha impressionato con la sua grafica davvero mozzafiato grazie al DLSS 3.5 di NVIDIA con Ray Reconstruction, questa settimana annunciamo il lancio di

Call of Duty: Modern Warfare III

con

DLSS 3

e NVIDIA Reflex, abilitate dal nuovo driver Game Ready!

Call of Duty: Modern Warfare III

guida una lista impressionante di otto nuovi giochi con DLSS, tra cui: Desynced, Jusant, RIPOUT, RoboCop: Rogue City, The Talos Principle 2, e altri ancora. Inoltre, Ray Reconstruction del DLSS 3.5 arriva nella piattaforma NVIDIA Omniverse.

Il lancio di Call of Duty: Modern Warfare III con il DLSS 3, Reflex e altro ancora!L'accesso anticipato a Call of Duty: Modern Warfare III inizia il 2 di novembre per tutti i preacquisti, mentre il lancio ufficiale è previsto per il 10 novembre. I giocatori GeForce possono accelerare i frame rate grazie al DLSS 3 potenziato dall’IA, o ottimizzare la qualità dell’immagine con il DLAA. Il gameplay diventa inoltre ancora più reattivo grazie all'inclusione, dal primo giorno, di NVIDIA Reflex inCall of Duty: Modern Warfare III.

Prestazioni moltiplicate inCall of Duty: Modern Warfare III con NVIDIA DLSS 3

Nel benchmark integrato diCall of Duty: Modern Warfare III, portando tutte le impostazioni al massimo in 4K, le prestazioni aumentano in media di 1,8 volte quando si attiva DLSS 3, consentendo un gameplay con impostazioni massime a oltre 100 FPS su GeForce RTX 4070 e fino a 200 FPS su GeForce RTX 4090.



A 1440p, il DLSS 3 aumenta le prestazioni di 1,6 volte, consentendo un gameplay a 100 FPS+ sull'intera lineup di schede grafiche GeForce RTX Serie 40 e fino a 240 FPS sulla GeForce RTX 4090.



A 1080p, l'aumento delle prestazioni di 1,5 volte grazie al DLSS 3 consente di raggiungere frame rate da esports su tutte le GPU GeForce RTX Serie 40 e permette di sfruttare al massimo la massima frequenza di aggiornamento dei display sulla GeForce RTX 4090, che raggiunge un risultato di 300 FPS.

Per i giocatori in movimento, il DLSS 3 aumenta le prestazioni di 1,6 volte sia a 1080p che a 1440p, consentendo a tutti i possessori di giocare a frame rate veloci e fino a 230 FPS sui laptop con GeForce RTX 4090.



“Ogni frame dell'azione conta in Call of Duty. Ancora una volta, NVIDIA introduce nell’ambito gaming innovazioni importanti grazie al DLSS 3 Frame Generation. Insieme al DLSS Super Resolution e Reflex, ci permette di offrire un gameplay più veloce, fluido e visivamente impressionante alla versione PC di Call of Duty: Modern Warfare III.”





Marc-Alexandre Milot, Design Director, Beenox



Call of Duty: Modern Warfare III è più reattivo grazie a NVIDIA Reflex

A volte denominata come"system lag", definiamo latenza di sistema il tempo necessario per compiere un'azione nel gioco, questo può anche influire sulla velocità con cui si riescono a individuare i nemici, avendo più tempo a disposizione per sparare per primi. La latenza di sistema è una parte critica nei giochi multigiocatore competitivi, dove la riduzione della latenza grazie a Reflex consente un'acquisizione più rapida del bersaglio, tempi di reazione più veloci e la migliore precisione di mira per i giochi competitivi, dando ai giocatori un vero e proprio vantaggio competitivo.

Insieme agli alti frame rate garantiti dal DLSS e alla bassa latenza garantita da Reflex, i giocatori più competitivi godranno della migliore esperienza di gioco con Call of Duty: Modern Warfare III su PC e laptop con GeForce RTX Serie 40.



Ancora più giochi DLSS e altre novità

NVIDIA Omniverse – si aggiorna oggi con DLSS 3.5 e Ray Reconstruction rendendo le viewport di anteprima più accurate e le scene completamente renderizzate ancora più realistiche e coinvolgenti

Jusant – disponibile oggi con DLSS 3 e Reflex. Sulle GPU GeForce RTX serie 40, il DLSS 3 accelera le prestazioni di 2,6 volte in media a impostazioni massime 4K in Jusant , consentendo ai giocatori di esplorare l'incredibile mondo di Jusant basato su Unreal Engine 5 a oltre 100 FPS su GeForce RTX 4070 e schede più potenti.

RIPOUT – disponibile ora in Early Access con DLSS 3, Reflex e Ray Tracing. Su GeForce RTX serie 40 i giocatori moltiplicano le prestazioni per una media di 2,8 volte in 4K con le impostazioni massime e gli effetti ray-tracing del gioco attivati, consentendo ai possessori di GeForce RTX 4070 e schede più potenti di giocare al frenetico sparatutto a ben oltre 100 FPS, con la GeForce RTX 4090 che supera i 230 FPS!

Ghostrunner 2 – disponibile ora con DLSS 3 and Reflex.

RoboCop: Rogue City - viene lanciato il 2 novembre con DLSS 3, Reflex e DLAA. Sulle schede grafiche GeForce RTX serie 40, il DLSS 3 Frame Generation moltiplica le prestazioni in media di 2,6 volte in 4K, consentendo ai giocatori dotati di GeForce RTX 4070 e 4090 di giocare a oltre 60 FPS con ogni opzione al massimo.

The Talos Principle 2 – viene lanciato il 2 novembre con DLSS 3 e Reflex. Sulle schede grafiche GeForce RTX serie 40, il DLSS 3 moltiplica i frame rate di 2,3 volte in media in 4K, con tutte le impostazioni al massimo, consentendo un gameplay a 60 FPS+ su un'ampia varietà di configurazioni.

EA SPORTS™ WRC - viene lanciato il 3 di novembre con DLSS 2. Sulle GPU GeForce RTX serie 40, il DLSS 2 accelera le prestazioni fino al 90% con impostazioni massime in 4K.

Desynced – il 16 di novembre riceverà gli aggiornamenti DLSS 3 e Reflex.

Più chicche e aggiornamenti Game Ready:

Il nuovo Game Ready driver è il driver utilizzato dai giocatori per Desynced , Jusant e RoboCop: Rogue City.

Il nostro ultimo Game Ready driver aggiunge anche il supporto per 6 nuovi display compatibili con G-SYNC che offrono un'esperienza di frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di base che rende il gioco più fluido e piacevole, tra cui:

ACER X45



AOC AG456UCZD



AOC U27G3XM



Galax Q3222SUC



LG 32GR75Q



MSI MPG341QR

Informazioni sui Game Ready driver

I driver GeForce Game Ready offrono la migliore esperienza per i vostri giochi preferiti, perché sono stati finemente messi a punto in collaborazione con gli sviluppatori e ampiamente testati su migliaia di configurazioni hardware di desktop e laptop per ottenere il massimo delle prestazioni e dell'affidabilità.

Il programma Game Ready Driver di NVIDIA è stato progettato da zero come metodo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Questo programma crea una sinergia con gli sviluppatori di giochi, stabilendo una cadenza regolare di scambio di build di gioco e driver pre-release. Lavoriamo insieme per trovare ottimizzazioni e risolvere problemi e iteriamo le build di conseguenza, per garantire che sia il gioco che il driver Game Ready offrano la massima qualità e le migliori prestazioni al momento del lancio.

