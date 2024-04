Albion Online viene lanciato oggi in Europa e Medio Oriente con un nuovo server

I giocatori avranno un inizio alla pari, disponibile per PC e Piattaforme Mobili

Albion Online viene lanciato oggi in Europa e nell'area MENA, ed è disponibile per PC, Mac, Linux, iOS e Android. Si tratta del terzo server introdotto nel gioco insieme ad Albion America e Albion Asia. I giocatori possono iscriversi gratuitamente qui per intraprendere la loro avventura nel MMORPG sandbox fantasy di Albion.

Guarda il trailer di Coming to Europe qui:

https://www.youtube.com/watch? v=xPyw4nZlGNA

Albion Online è un MMORPG sandbox caratterizzato da combattimenti con bottino completo (full-loot), un'economia completamente guidata dal giocatore e un sistema di abilità senza classi "sei ciò che indossi". Il gioco è completamente multipiattaforma, giocabile su PC, Mac, Linux, iOS o Android con un unico account, ed è localizzato in quindici lingue. Albion Online è stato lanciato inizialmente in Nord America nel 2017 e oggi viene lanciato per la prima volta in Europa e in Medio Oriente.

Albion Online Europe offre ai giocatori europei e MENA un ping migliore, una latenza ridotta ed eventi pensati per adattarsi ai loro orari. All'interno di questo server si trova un nuovo regno di gioco, dove ogni giocatore parte alla pari, ritagliandosi la propria fetta di Albion e plasmando il proprio destino.

Il lancio europeo include tutti i precedenti aggiornamenti del gioco rilasciati in sette anni sui server americani e asiatici, tra cui l'aggiornamento "Fondazioni" di aprile, che migliora l'esperienza di guerra tra gilde di Albion Online introducendo meccaniche rinnovate di conflitto sul territorio e fortificazioni che le gilde possono potenziare per una maggiore difesa. Inoltre, i nuovi Stendardi d'assedio e i Forzieri delle attività territoriali offrono vantaggi strategici sia agli attaccanti che ai difensori.

Caratteristiche del server "Albion Europe":

Una versione nuova e intatta del gioco, in cui tutti i giocatori partono alla pari e possono rivendicare il proprio pezzo di Albion.

Un mondo di gioco completamente separato e indipendente dai server statunitensi e asiatici esistenti.

Velocità di connessione e ping notevolmente migliorati per tutta l'Europa e l'area MENA.

Orari degli eventi di gioco e del server (battaglie per il territorio, Crystal League, Faction Warfare, manutenzione, ecc.

I giocatori possono acquistare i Pacchetti Fondatore di Albion Europe per celebrare il lancio del nuovo server. I Pacchetti Fondatori sono disponibili nelle varianti Lucenti e Oscuri e offrono set cosmetico esclusivi insieme a Gold, Premium e altro ancora. I vantaggi del Pacchetto Fondatore possono essere richiesti su uno qualsiasi dei tre server di Albion Online.

Tutti i dettagli e la registrazione sono disponibili sulla pagina di Albion Europe:

https://albiononline.com/ europe

Per saperne di più sul gioco, guardate il video "Cos'è Albion Online?" qui:

https://youtu.be/T8KtcW-i7nA

I giocatori possono ancora acquistare i Pacchetti Fondatore qui fino al 3 giugno 2024: