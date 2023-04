SONY CELEBRA 4 VITTORIE AI TIPA AWARDS 2023

Sony è orgogliosa di annunciare che anche quest’anno l’autorevole Technical Image Press Association ha riconosciuto le prestazioni e lo spirito innovativo dell’azienda assegnandole quattro premi TIPA. Fra i prodotti vincenti spiccano, in particolare, la “Miglior fotocamera full frame professionale”, ovvero a7 RV, e la “Miglior videocamera professionale per content creator”, ZV-E1.

MIGLIOR FOTOCAMERA FULL FRAME PROFESSIONALE: Sony a7 RV

TIPA ha elogiato all’unanimità le strabilianti prestazioni, la reattività e la flessibilità di a7 RV, una fotocamera che alza gli standard della fotografia professionale in termini di caratteristiche e funzioni. Oltre a un sensore full frame da 61 MP, la registrazione di video in 8K e una stabilizzazione d’immagine a 8 stop, presenta un sistema di autofocus basato sull’AI che consente di seguire i soggetti in ogni movimento, con una precisione e una rapidità senza precedenti. Grazie al sensore retroilluminato Exmor R e al processore BIONZ XR, a7 RV raggiunge l’impressionante gamma dinamica di 15 stop ed è a suo agio anche in condizioni di scarsa illuminazione. Quando l’azione è particolarmente concitata ed è fondamentale cogliere l’attimo, i fotografi possono contare su un frame rate di 10 fps alla massima risoluzione, che consente di scattare fino a 583 frame RAW compressi consecutivi, con AF/AE sempre attivi. In formato JPEG, il valore raggiunge i 1.000 frame consecutivi in un’unica sequenza.

MIGLIOR VIDEOCAMERA PROFESSIONALE PER CONTENT CREATOR: Sony ZV-E1

Progettata per i content creator più esigenti, che vogliono effettuare riprese sia fisse che in movimento senza ricorrere a una troupe o alla post-produzione, la vlog camera compatta full frame ZV-E1 è dotata di nuove funzioni AI per seguire i soggetti dinamici, è in grado di gestire le interazioni tra più soggetti e supporta diversi effetti visivi e mood, da scegliere attraverso le impostazioni Cinematic Vlog. Visualizzare i comandi è semplicissimo sia attraverso il touchscreen della videocamera, sia a distanza dallo smartphone. La Dynamic Active Mode migliora la stabilità per assicurare ancora più libertà nelle riprese a mano libera, mentre il chip AI taglia in modo intelligente l’immagine per mantenere il soggetto sempre al centro dell’attenzione. Le diverse opzioni di connettività includono anche lo streaming live tramite porta USB. Il microfono integrato a 3 capsule si adatta ai cambi di direzione e può essere impostato o manualmente o attivando il rilevamento automatico. Un ulteriore vantaggio è l’accesso all’ecosistema Creators’ Cloud di Sony, per l’editing cloud-based e la condivisione dei contenuti multimediali.

MIGLIOR OBIETTIVO A FOCALE FISSA STANDARD: Sony FE 50 mm F1,4 GM

Con un’apertura massima F1,4 ultra-rapida, questo obiettivo a focale fissa è l’ideale per lavorare a scatti con poca luce o spontanei. Parte della gamma G Master, FE 50 mm F1,4 GM è dotato di un diaframma a 11 lamelle e di una capacità di messa a fuoco ravvicinata di 40,6 cm; è un ottimo obiettivo universale che permette di creare sfondi incredibilmente nitidi e bokeh intensi. Ai TIPA sono rimasti colpiti dal nuovo design e dalle funzioni di comando che lo rendono perfetto sia per le foto che per i video, come ad esempio i due pulsanti di blocco della messa a fuoco e la ghiera dedicata alla funzione MF a risposta lineare – fondamentale per una messa a fuoco di precisione. La struttura resistente all’acqua e alla polvere è stata progettata prestando particolare attenzione alle giunzioni, ai pulsanti e agli interruttori, mentre l’elemento anteriore è trattato con un rivestimento al fluoro per garantire un’ulteriore protezione. Come tutti gli obiettivi G Master di Sony, anche FE 50 mm F1,4 GM include lenti specifiche per ridurre al minimo le aberrazioni e le distorsioni senza penalizzare la risoluzione, la nitidezza, la chiarezza e la fedeltà cromatica.

MIGLIOR ZOOM STANDARD: Sony FE 20-70 mm F4 G

Gli obiettivi di oggi devono rispondere alle esigenze sia dei videomaker, vlogger inclusi, sia dei fotografi. Sony FE 20-70 mm non solo è all’altezza di entrambi i compiti, ma è anche un ottimo obiettivo con un range da ampio a normale, che porta la base del classico zoom 24-70 mm a 20 mm. Per chi si occupa di video, il generoso zoom si traduce in un campo visivo dilatato adatto a selfie, paesaggi ed eventi, con una nitidezza eccellente da bordo a bordo, mentre la lunghezza di 70 mm, indicata per i ritratti, è perfetta per POV, interviste e dettagli, da valorizzare con i morbidi effetti bokeh del diaframma a 9 lamelle. I due motori XD rendono l’AF fluido e silenzioso, mentre il design aggiornato annulla l’effetto “breathing” e i piccoli spostamenti della messa a fuoco e dell’asse durante lo zoom. La stabilizzazione dell’immagine in modalità Active completa il quadro con una qualità perfettamente uniforme nelle riprese.

