Sony ottiene dei riconoscimenti ai TIPA Awards 2021

Sony festeggia i riconoscimenti ottenuti ai TIPA Awards 2021, tra cui l’attesissimo premio “Miglior fotocamera full-frame professionale” vinto da Sony a1

Sony è orgogliosa di annunciare che l’autorevole Technical Image Press Association ha premiato ancora una volta le prestazioni e lo spirito innovativo dell’azienda, assegnandole ben quattro riconoscimenti TIPA. Con premi nei settori della fotografia digitale e dei dispositivi mobili, Sony si aggiudica i titoli di “Miglior fotocamera full-frame professionale” per il modello a1 e “Miglior smartphone fotografico” per Xperia 1 III.

MIGLIOR FOTOCAMERA FULL-FRAME PROFESSIONALE: a1

a1 è la fotocamera più innovativa e tecnologicamente avanzata che Sony abbia mai prodotto, dotata di livelli di risoluzione e velocità senza precedenti nel mondo delle fotocamere digitali. Con un nuovissimo sensore d’immagine Exmor RS full-frame a strati da 50,1 megapixel, scatto continuo senza latenza fino a 30 frame al secondo, fino a 120 calcoli AF/AE al secondo, riprese video 8K 30p 4:2:0 a 10 bit e tante altre straordinarie funzionalità, a1 offre ai creatori di contenuti gli strumenti per realizzare immagini finora impensabili. La fotocamera apre le porte a nuovi livelli di libertà creativa ai fotografi professionisti che si occupano di eventi sportivi, cerimonie, ritratti, animali selvatici e altri ambiti con requisiti particolarmente elevati.

MIGLIOR FOTOCAMERA/VIDEOCAMERA PER ESPERTI: a7S III

Dotata di un sensore d’immagine Exmor RTM CMOS full-frame retroilluminato da 12,1 MP (circa, effettivi) con sensibilità ultra elevata e oltre 15 stop di gamma dinamica per le riprese video (S-log3), una serie di incredibili funzionalità video, tra cui registrazione in 4K a 120p e profondità di colore 4:2:2 a 10 bit, meccanismo di dissipazione del calore, registrazione in modalità relay a doppio slot per realizzare oltre un’ora di riprese in 4K 60p fino ad esaurimento della batteria[iv], un nuovissimo sistema di messa a fuoco automatica, interfaccia touch-screen e schermo LCD inclinabile ad apertura laterale, la nuova a7S III è destinata a diventare lo strumento creativo per eccellenza dei videomaker e di tutti i professionisti del settore video e foto.

MIGLIOR OBIETTIVO STANDARD A FOCALE FISSA: FE 50 mm F1.2 GM

L’obiettivo FE 50 mm F1.2 GM (modello SEL50F12GM) offre alta risoluzione, suggestivo effetto bokeh già presente nella serie G Master di Sony e autofocus leader di settore, insieme a un controllo e un’affidabilità di livello professionale, in un design leggero e compatto. L’apertura massima di F1,2 permette di avere una straordinaria profondità di campo e di dare libero sfogo alla propria espressione creativa. In parallelo, l’eccellente luminosità dell’obiettivo consente tempi di esposizione brevissimi e bassi valori ISO in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo questo obiettivo ideale per ritratti, fotografie di cerimonie, video e molto altro.

MIGLIOR FOTOCAMERA PER VLOGGER: Vlog Camera ZV-1

La fotocamera ZV-1 è provvista di un sensore d’immagine CMOS Exmor RS di tipo stacked da 1” con chip DRAM e di un obiettivo Vario-Sonnar T 24-70 mm[v] F1.8-2.8 ZEISS con ampia apertura per creare meravigliosi effetti sfocati (bokeh), che fanno spiccare il soggetto sullo sfondo. Soggetto che il sistema di autofocus all’avanguardia di Sony provvede a seguire e ancorare con estrema prontezza e precisione. Il modello ZV-1 è progettato per offrire varie funzionalità ed effetti, tra cui lo schermo LCD ad angolazione variabile, l’impugnatura e la spia di registrazione, ideali per l’uso in modalità selfie, appositamente pensati per i creatori di contenuti e i vlogger. Il microfono direzionale a 3 capsule con paravento integrato registra la voce in modo nitido anche all'aperto, mentre l’interruttore Bokeh e l’impostazione Product Showcase rendono i video più accattivanti con il minimo sforzo. Per soddisfare tutti i requisiti di ripresa, ZV-1 offre inoltre funzioni video avanzate tra cui la registrazione in 4K e lo stabilizzatore d’immagine integrato nel corpo macchina.

MIGLIOR SMARTPHONE FOTOGRAFICO: Xperia 1 III

Xperia 1 III è stato sviluppato con il contributo degli ingegneri delle fotocamere serie a, note per le tecnologie di messa a fuoco automatica leader di settore. Non a caso, l’AF continuo di questo modello è rapido e accurato in associazione a qualsiasi obiettivo ed è supportato dalla funzione Real-time Eye AF. In più, Xperia 1 III vanta il primo teleobiettivo variabile al mondo, abbinato a un sensore Dual-PD e un display 4K HDR OLED con refresh rate di 120 Hz.

Xperia 1 III propone una gamma di funzioni ancora più sofisticata, dedicata ai veri perfezionisti, tra cui il tracking in tempo reale , che mantiene una messa a fuoco impeccabile anche in caso di movimenti repentini. Affidandosi ad algoritmi basati sull’IA e a un sensore iToF 3D, questa tecnologia avanzata rileva e mette a fuoco i soggetti con incredibile rigore e non li perde di vista nemmeno quando spariscono momentaneamente dall’inquadratura. Al tutto si aggiunge il primo teleobiettivo variabile al mondo per smartphone, abbinato ai sensori Dual PD che offrono una lunghezza focale fino a 105 mm e una messa a fuoco automatica rapidissima. Passando da 70 a 105 mm, la messa a fuoco si regola in un istante per cogliere immediatamente tutta la bellezza racchiusa nei dettagli. Xperia 1 III può inoltre raggiungere una lunghezza focale di 16 e 24 mm per una maggiore flessibilità creativa.

