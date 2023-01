San Valentino: la tua storia d'amore è da cinema con XGIMI

Un ampio portfolio di proiettori in grado di unire innovazione, estetica e tecnologia perfetti sia per passare una serata romantica con l’altra metà, sia come idee regalo.

Dal 9 al 15 febbraio 2023 al via una serie di promozioni fino al 30% per celebrare l’amore.

L’appuntamento più romantico dell’anno è ufficialmente dietro l’angolo. Infatti, il countdown per San Valentino è iniziato, così come la corsa al regalo perfetto. Perché si sa, riuscire a trovare il giusto regalo per la dolce metà non è mai facile, soprattutto quando il tempo stringe e le idee sono poche.

Per tutti gli amanti della tecnologia la soluzione potrebbe, però, essere più facile del previsto. XGIMI, azienda leader nel settore dei proiettori e Laser TV, offre un ampio portfolio di prodotti in grado di soddisfare anche i più esigenti, grazie a un perfetta combinazione tra tecnologia, design e innovazione. Per lui, per lei o, ancora meglio, per la coppia: i proiettori XGIMI sono il regalo ideale per passare una serata romantica in compagnia di un buon film.

XGIMI Halo+, per gli amanti delle serie TV ovunque e in qualunque momento

Compatto, ultra-portatile e performante, XGIMI Halo+ è il regalo perfetto per chi non vuole rinunciare un’esperienza cinematografica anche fuori casa. Grazie a una sorgente luminosa a LED ultra-efficiente, regala immagini perfettamente nitide e chiare per l’intera durata di vita del dispositivo. Inoltre, Halo+ rende ogni contenuto ancora più luminoso grazie alla potente batteria, al formato FHD a 1080p e 900 ANSI lumen iperfocalizzati a LED. Inoltre, è dotato di doppi altoparlanti Harman Kardon da 5W che regalano un suono pulito e privo di distorsioni e con un’ottima risposta dei bassi.

XGIMI HORIZON Pro, per gli amanti del gaming

Questo proiettore è l’idea di San Valentino ideale per tutti coloro che vogliono un’esperienza di gioco ancora più immersiva, grazie alla compatibilità con le principali console, come Switch, PlayStation e Xbox, all’immediato accesso a un vasto universo di giochi Android attraverso Google Play e a una serie di funzionalità indispensabili per tutti i videogiocatori, a partire dalla luminosità. Sono ben 2.200 gli ANSI Lumens a disposizione di HORIZON Pro, perfetti per realizzare schermi enormi ed estremamente luminosi, con risoluzione 4K HDR10 e soprattutto una latenza inferiore a 35ms, importantissima per i gamers.

XGIMI AURA, per gli amanti dell’home cinema

AURA è un proiettore a tiro ultra-corto capace di portare tutto il grande cinema direttamente nel salotto di casa. In grado di proiettare un’immagine da 80 pollici da una distanza di circa 11 centimetri dalla parete, arrivando fino a 120” a circa 30 centimetri, è sicuramente un regalo importante, che unisce 4 altoparlanti Harman-Kardon da 15 Watt integrati, supporto Dolby Audio, tecnologia ALPD, per una nitidezza 4K UHD sorprendete e colori estremamente realistici.

Una promozione per celebrare l’amore

In occasione di San Valentino, XGIMI annuncia una promozione imperdibile pensata per non lasciarsi sfuggire il regalo perfetto. Dal 9 febbraio al 15 febbraio 2023, i proiettori XGIMI sono disponibili con uno sconto fino al 30% su Amazon.it e presso i rivenditori della Grande Distribuzione.

