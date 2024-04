MAY THE FOURTH BE WITH YOU

4 MAGGIO – STAR WARS DAYCHE LA FORZA SIA CON TE!

Dalle borse da viaggio ai collezionabili, fino ai costumi e ai videogiochi: tutto il necessario per passare una giornata nella galassia lontana lontana!

Da anni questa data è un’occasione per i fan di Star Wars di celebrare la loro saga preferita. Dal 1977, Luke Skywalker e i suoi compagni di viaggio hanno fatto scoprire a grandi e piccini una galassia fantastica, piena di alieni amici e terribili nemici. Quest'anno si celebra un importante anniversario: sono i 25 anni dall'uscita de La minaccia fantasma, il primo episodio della trilogia prequel. Per l'occasione, ecco una serie di accessori, costumi, collezionabili e videogiochi per celebrare l'universo ideato da George Lucas.

A cominciare da Funko, che presenta la linea di Bitty Pop!, la nuova dimensione del collezionismo, dedicata a The Mandalorian. Sono disponibili tutti i personaggi della serie, incluso il piccolo Grogu. È disponibile anche la linea di Funko Pop! dedicata ai 25 anni de La minaccia fantasma, un tuffo nel passato imperdibile per tutti i fan.

Loungefly propone la nuova linea di accessori da viaggio della linea Collectiv. La collezione è composta da zaini, borse e portafogli pratici e versatili perfetti per portare ovunque la propria passione, anche nelle avventure più impegnative.

Hasbro, all’interno della sua linea The Black Series, presenta i nuovi caschi e lightsaber ispirate ai personaggi più amati degli ultimi anni. Da Yoda e Sabine Wren fino a Carson Teva e Captain Cardinal, ognuno potrà immedesimarsi nei protagonisti e scegliere il lato oscuro o chiaro della Forza!

Per festeggiare ci vuole l’outfit giusto! A questo ci pensa Rubies con la sua linea di costumi e accessori per adulti e bambini che permette di vivere fantastiche avventure galattiche.