Australia: bambina di 10 anni uccisa a coltellate dalla sorella 17enne

Una bambina di 10 anni è stata tragicamente uccisa a coltellate dalla sorella diciassettenne nella loro casa a Boolaroo, nel New South Wales, Australia. La polizia ha arrestato l'adolescente, che sta collaborando con le autorità nelle indagini. I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione dell'accoltellamento, ma nonostante i tentativi di rianimazione, la bambina è stata dichiarata morta sul posto. "I paramedici della NSW Ambulance hanno trattato la bambina per multiple ferite da taglio, ma purtroppo è deceduta", hanno confermato le forze dell'ordine.

Una vicina di casa, intervistata dal The Sidney Morning Herald, ha espresso il suo dolore per l'accaduto, sottolineando il senso di shock che ha colpito la comunità, ancora scossa da recenti episodi di violenza nel Paese, inclusa una serie di accoltellamenti in un centro commerciale che ha causato la morte di cinque donne e una guardia di sicurezza solo due settimane prima.