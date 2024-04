Milano: donna beve detergente per lavastoviglie al posto del vino e finisce in ospedale

Una donna di 51 anni è stata ricoverata con gravi lesioni all'esofago, al cavo orale e all'ugola dopo aver ingerito per errore liquido per lavastoviglie, scambiato per vino, in un bar situato in via Carlone, zona Bande Nere a Milano. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile.

La vittima, insieme al suo compagno, stava consumando del vino quando ha subito avvertito conati di vomito e forti dolori alla gola. Il compagno, preoccupato, ha immediatamente richiesto di vedere la bottiglia usata dalla titolare del bar, una donna di 53 anni, che è stata poi consegnata agli agenti delle Volanti.

Gli operatori sanitari sono intervenuti con urgenza, trasportando la donna al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove è stata ricoverata. Nonostante la gravità delle lesioni, la sua vita non è in pericolo.

La titolare del bar è stata denunciata per lesioni colpose gravissime. Ha ammesso di aver usato una vecchia bottiglia di vino come contenitore per il detergente, che per errore è stata servita alla cliente. Il locale è stato sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori indagini per chiarire la dinamica degli eventi.